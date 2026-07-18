Aprehenden a un hombre con antecedentes tras sustraer pertenencias de un auto estacionado

Un hombre de 36 años, con un frondoso prontuario delictivo, fue aprehendido por la policía tras haber sustraído pertenencias del interior de un vehículo estacionado en la vía pública.

El procedimiento se llevó a cabo en la tarde de la víspera en la intersección de las calles Ayacucho y Cruz Roja de esta ciudad. Momentos antes, el sospechoso había violentado las medidas de seguridad de un automóvil que se encontraba estacionado en la calle Almafuerte al 400, de donde logró retirar diversos elementos.

Tras ser alertados del ilícito, los efectivos policiales montaron un rápido operativo cerrojo en las inmediaciones que permitió interceptar y reducir al involucrado a pocas cuadras del lugar del hecho.

El sujeto fue trasladado de inmediato a la seccional policial, donde el personal en turno lo notificó formalmente de la formación de la causa penal por el delito de hurto. Por disposición judicial, el imputado quedó alojado en el sector de calabozos de la dependencia.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7 descentralizada de San Pedro, perteneciente al Departamento Judicial de San Nicolás, que dispuso las actuaciones de rigor correspondientes.