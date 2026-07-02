Brindarán una charla informativa sobre la Tecnicatura Universitaria en Acompañante Terapéutico

El lunes 6 de julio, a las 18.00, se llevará a cabo la charla informativa titulada “El rol del Acompañante Terapéutico en el campo de la Salud Mental”. La actividad está especialmente dirigida a todas aquellas personas que completaron la instancia de preinscripción para la Tecnicatura Universitaria en Acompañante Terapéutico, una propuesta académica de carácter gratuito dictada por la Universidad Nacional de San Antonio de Areco (UNSAdA).

El encuentro tendrá como escenario las instalaciones del Salón Dorado Municipal, ubicado en Pellegrini 150. La disertación estará a cargo del docente universitario Eduardo Ibarra, profesor con trayectoria en la UNSAdA y en la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA). A lo largo de la jornada, se aportarán detalles precisos sobre el campo laboral de la profesión y los contenidos programáticos generales de la carrera, funcionando como un paso previo y orientativo a la inscripción definitiva de los estudiantes.

La implementación de esta tecnicatura se efectivizará a través del Polo Universitario San Pedro (PUSAP), un espacio coordinado por la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, en articulación directa con la mencionada casa de altos estudios.

Desde la administración comunal destacaron que la incorporación de este trayecto formativo amplía la oferta de educación universitaria disponible en el distrito. Asimismo, las autoridades locales remarcaron que la iniciativa consolida el trabajo conjunto entre el Municipio y la UNSAdA con el propósito fundamental de garantizar el acceso a la educación superior, pública y gratuita para los vecinos y vecinas de la comunidad.