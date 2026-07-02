Estudiantes de la Secundaria N° 5 participaron de un taller de prevención de violencias

En el marco de las acciones destinadas a promover ámbitos escolares seguros y saludables, la Subsecretaría de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad —dependiente de la Secretaría de Gobierno local— coordinó una jornada de prevención primaria de las violencias en la Escuela de Educación Secundaria N° 5 de San Pedro.

El encuentro fue coordinado por el equipo técnico del programa provincial Comunidades Sin Violencias, integrado por la licenciada Sofía González, la licenciada Natalia Lencina, el psicólogo Gregorio Ríos Giansone y la psicóloga social Romina Belli. A través de dinámicas lúdicas y estrategias de participación colectiva, los profesionales trabajaron junto a los alumnos en la reflexión sobre la convivencia, el respeto mutuo y la construcción de los vínculos cotidianos.

Desde el Ejecutivo municipal confirmaron que este tipo de espacios pedagógicos, orientados a la sensibilización y el acompañamiento, continuarán replicándose en distintos establecimientos educativos de todo el partido. El objetivo de la iniciativa oficial es acercar herramientas institucionales concretas que apunten a consolidar relaciones más respetuosas y libres de violencia en toda la comunidad.