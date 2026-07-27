La nueva línea de colectivos de Vía Rosario iniciará su recorrido el 1º de Septiembre

El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, participó de un encuentro encabezado por el ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, en el cual se oficializó la autorización provisoria para la puesta en funcionamiento de la Línea 228 D, servicio de transporte interurbano que conectará las ciudades de San Nicolás y Zárate, pasando por Ramallo, San Pedro y Baradero.    La reunión contó además con la presencia del intendente de Baradero, Esteban Sanzio; el jefe comunal de Ramallo, Mauro Poletti; representantes del Municipio de Zárate; autoridades de la cartera provincial de Transporte y directivos de la empresa Vía Rosario S.R.L., firma que estará a cargo de la prestación del recorrido.

Bomberos sofocaron un incendio en una vivienda tras el cortocircuito de una estufa eléctrica


Un principio de incendio registrado este lunes en una vivienda ubicada sobre la calle Beaumont al 100 requirió la rápida intervención de dos unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, luego de que el fuego se originara en una estufa eléctrica instalada en el baño de la propiedad.

La alerta ingresó al cuartel central a las 17:40, lo que motivó el despliegue inmediato de las unidades 38 y 43 hacia el lugar del hecho. Al arribar, el personal procedió al rescate de la dueña del inmueble y al rápido combate de las llamas mediante la devanadera de una de las autobombas para evitar una propagación de mayor magnitud.

"El estado del lugar presentaba mucho humo y fuego en el baño, que se propagaba al machimbre del techo", explicó el oficial Marcos Varela, a cargo de la dotación interviniente. Respecto del operativo de asistencia a la moradora, el jefe de la respuesta detalló que "en el lugar se hizo presente Policía y SAME porque la propietaria estaba en el interior de la vivienda intentando apagar el fuego; la sacamos y fue atendida por el SAME, siendo contenida por un grupo de bomberos hasta la llegada del servicio de emergencias".

Tras poner a resguardo a la víctima y controlar el foco ígneo, los efectivos realizaron tareas de aseguramiento sobre la estructura. "Ni bien pudimos extinguir, se procedió a hacer la ventilación y enfriamiento en las paredes del baño y el machimbre por las elevadas temperaturas", concluyó Varela. Las dotaciones finalizaron las maniobras de enfriamiento y retornaron al cuartel central sin registrarse mayores complicaciones. 