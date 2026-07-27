Bomberos sofocaron un incendio en una vivienda tras el cortocircuito de una estufa eléctrica

Un principio de incendio registrado este lunes en una vivienda ubicada sobre la calle Beaumont al 100 requirió la rápida intervención de dos unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, luego de que el fuego se originara en una estufa eléctrica instalada en el baño de la propiedad.

La alerta ingresó al cuartel central a las 17:40, lo que motivó el despliegue inmediato de las unidades 38 y 43 hacia el lugar del hecho. Al arribar, el personal procedió al rescate de la dueña del inmueble y al rápido combate de las llamas mediante la devanadera de una de las autobombas para evitar una propagación de mayor magnitud.

"El estado del lugar presentaba mucho humo y fuego en el baño, que se propagaba al machimbre del techo", explicó el oficial Marcos Varela, a cargo de la dotación interviniente. Respecto del operativo de asistencia a la moradora, el jefe de la respuesta detalló que "en el lugar se hizo presente Policía y SAME porque la propietaria estaba en el interior de la vivienda intentando apagar el fuego; la sacamos y fue atendida por el SAME, siendo contenida por un grupo de bomberos hasta la llegada del servicio de emergencias".

Tras poner a resguardo a la víctima y controlar el foco ígneo, los efectivos realizaron tareas de aseguramiento sobre la estructura. "Ni bien pudimos extinguir, se procedió a hacer la ventilación y enfriamiento en las paredes del baño y el machimbre por las elevadas temperaturas", concluyó Varela. Las dotaciones finalizaron las maniobras de enfriamiento y retornaron al cuartel central sin registrarse mayores complicaciones.