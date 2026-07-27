La nueva línea de colectivos de Vía Rosario iniciará su recorrido el 1º de Septiembre

La reunión contó además con la presencia del intendente de Baradero, Esteban Sanzio; el jefe comunal de Ramallo, Mauro Poletti; representantes del Municipio de Zárate; autoridades de la cartera provincial de Transporte y directivos de la empresa Vía Rosario S.R.L., firma que estará a cargo de la prestación del recorrido.
La medida instrumentada por el Ministerio de Transporte bonaerense permitirá restablecer la conectividad terrestre en un trazado estratégico para el traslado diario de estudiantes, trabajadores y vecinos de la zona. En ese sentido, el titular de la firma concesionaria, Norberto Fenoglio, resaltó el acompañamiento del intendente Salazar durante las gestiones ante el Gobierno provincial para acelerar la habilitación de la traza.
Por su parte, el jefe comunal sampedrino expresó su agradecimiento al ministro Marinucci y al gobernador Axel Kicillof por el trabajo articulado que posibilitó la solución técnica y operativa. Salazar remarcó que la recuperación del servicio fortalecerá la vinculación de la comunidad local con los distritos vecinos y potenciará el desarrollo productivo, comercial, educativo y turístico regional.
Según las normativas y los plazos fijados por la cartera de Transporte, la empresa concesionaria avanzará en la cumplimentación de las exigencias operativas y las habilitaciones correspondientes, previéndose el inicio formal de las frecuencias a partir del próximo 1° de septiembre.