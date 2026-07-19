Bomberos extinguieron un incendio de muebles en desuso

Por si algo faltaba en el camino inolvidable que los Cadetes del Náutico están transitando esta temporada, la victoria como visitante frente a Bahiense del Norte en la Capital Nacional del Básquet ya está entre los hechos más salientes de la historia del deporte sampedrino. En el estadio que lleva el nombre de Manu Ginóbili, y con un parquet que intimida con el recuerdo de Alejandro Montecchia, "Pepe" Sánchez y sus oros olímpicos, los chicos sampedrinos volvieron a ser gigantes. Frente a un equipo que arrastraba un larguísimo invicto como local, llegaron a estar abajo por 12 en el segundo cuarto, tras una ráfaga del mejor jugador bahiense, Francisco Mieres. Pero como ocurrió en otras ocasiones a lo largo del Provincial y el Federal, el sacrificio defensivo le dio paso a la efectividad ofensiva. El resultado final de 74 a 69 completa un fin de semana perfecto, tras la victoria del sábado por 76 a 64 frente a Independiente de General Pico. La figura del parti...
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Un foco ígneo registrado en el patio delantero de una vivienda movilizó ayer al personal policial y a los Bomberos Voluntarios de San Pedro, tras un alerta recibido a través del sistema de emergencias 911.
El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en Benefactoras Sampedrinas 2680 , propiedad de un vecino de 41 años de edad. De acuerdo al reporte oficial, el fuego se originó por causas que no fueron precisadas sobre una serie de muebles en desuso que se encontraban depositados en la parte frontal del terreno.
Al arribar al lugar, los bomberos desplegaron las tareas de extinción correspondientes, logrando controlar las llamas de manera rápida antes de que se propagaran a la estructura de la vivienda. Las autoridades confirmaron que el siniestro sólo provocó daños materiales en los elementos afectados, sin que se registraran personas lesionadas ni heridos de ninguna consideración.
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