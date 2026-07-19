Bomberos extinguieron un incendio de muebles en desuso

Un foco ígneo registrado en el patio delantero de una vivienda movilizó ayer al personal policial y a los Bomberos Voluntarios de San Pedro, tras un alerta recibido a través del sistema de emergencias 911.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en Benefactoras Sampedrinas 2680 , propiedad de un vecino de 41 años de edad. De acuerdo al reporte oficial, el fuego se originó por causas que no fueron precisadas sobre una serie de muebles en desuso que se encontraban depositados en la parte frontal del terreno.

Al arribar al lugar, los bomberos desplegaron las tareas de extinción correspondientes, logrando controlar las llamas de manera rápida antes de que se propagaran a la estructura de la vivienda. Las autoridades confirmaron que el siniestro sólo provocó daños materiales en los elementos afectados, sin que se registraran personas lesionadas ni heridos de ninguna consideración.