Avanzan los trabajos de mantenimiento y pintura en el Cementerio Municipal

La Secretaría de Servicios Públicos local puso en marcha un plan de puesta en valor en el Cementerio Municipal, donde cuadrillas de operarios ejecutan diversas tareas de refacción y mantenimiento edilicio.

Las acciones se concentran actualmente en el acceso principal al predio. En ese sector, el personal del área se encuentra abocado a la reparación integral de la mampostería, un paso previo y fundamental para asegurar la durabilidad de los posteriores trabajos de pintura que renovarán la fachada de la necrópolis.

Según informaron fuentes del municipio, estas obras forman parte de un cronograma habitual de intervenciones urbanas destinadas a garantizar el ordenamiento, la conservación y el cuidado de los espacios públicos de la ciudad.