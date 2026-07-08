Avanzan los trabajos de mantenimiento y pintura en el Cementerio Municipal

Un grupo de vecinos y contribuyentes elevó una nota formal dirigida al Intendente Cecilio Salazar, y al Concejo Deliberante para "manifestar nuestro más enérgico rechazo ante la intención del Departamento Ejecutivo de transferir, vender o entregar bienes inmuebles pertenecientes al patrimonio público municipal a la empresa Ashira S.A., con el fin de cancelar la deuda que el municipio mantiene con dicha firma". En la presentación, los peticionantes argumentaron el valor comunitario de las propiedades afectadas y sostuvieron que "los bienes del Estado municipal constituyen un patrimonio colectivo que debe ser preservado para el beneficio, el desarrollo y el futuro de toda la comunidad sampedrina". En la misma línea, advirtieron que "utilizar la tierra o bienes públicos como moneda de cambio para saldar deudas de gasto corriente representa un pésimo precedente administrativo y una pérdida irreparable para el municipio".
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La Secretaría de Servicios Públicos local puso en marcha un plan de puesta en valor en el Cementerio Municipal, donde cuadrillas de operarios ejecutan diversas tareas de refacción y mantenimiento edilicio.
Las acciones se concentran actualmente en el acceso principal al predio. En ese sector, el personal del área se encuentra abocado a la reparación integral de la mampostería, un paso previo y fundamental para asegurar la durabilidad de los posteriores trabajos de pintura que renovarán la fachada de la necrópolis.
Según informaron fuentes del municipio, estas obras forman parte de un cronograma habitual de intervenciones urbanas destinadas a garantizar el ordenamiento, la conservación y el cuidado de los espacios públicos de la ciudad.
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