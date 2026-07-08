Giovanettoni denunció una "gigantesca inacción" de Entre Ríos ante los incendios en las islas en su jurisdicción

El director de Defensa Civil de San Pedro, Fabio Giovanettoni, lanzó una dura crítica contra las autoridades de la provincia de Entre Ríos por la "gigantesca inacción" ante los múltiples focos de incendio registrados en la zona de islas del Delta del Paraná, apuntando a la falta de un plan preventivo y a la desprotección ambiental del territorio.

El funcionario local detalló en el programa "Equipo de Radio" (La Radio 92.3) la gravedad de la situación actual y precisó que "el foco está ubicado en la zona de Los Lobos, con la característica de ser muy visibles y con muchas hectáreas quemándose". Ante este escenario, remarcó las limitaciones operativas de su administración al señalar que "en lo que a nosotros respeta poniéndonos a disposición de la provincia de Entre Ríos, porque es su jurisdicción".

Giovanettoni fue categórico al demandar respuestas políticas por parte de los responsables de la vecina provincia y manifestó que "la realidad es que llegamos a una instancia en la que tienen que saber que hay cuestiones que no están pasando, y quienes tienen la responsabilidad institucional tienen que dar explicaciones, porque si no, la culpa es más fácil de echar al que tenés a mano, que es el Intendente de San Pedro, de Ramallo, de Baradero o de San Nicolás".

En ese sentido, defendió la respuesta local desde el inicio de la emergencia y aseguró que "desde el día 1 pusimos a disposición la estructura de Municipio y Defensa Civil, con el Radio Club, Bomberos, el Aeroclub". Sin embargo, contrastó este despliegue con la postura entrerriana al afirmar que "lo que cambió es la gigantesca inacción de las autoridades de la provincia de Entre Ríos de no darle el interés mínimo que merece el Delta frente a nuestras costas".

El director de Defensa Civil exigió un cambio de actitud de las autoridades competentes y consideró que "ellos tienen que explicar por qué desde hace un buen tiempo a esta parte, una buena parte de su territorio no lo están atendiendo". En la misma línea, agregó de forma contundente que "en algún momento tenemos que decir las cosas como son".

Al evaluar los métodos actuales de control del fuego, Giovanettoni denunció una desmovilización de los recursos operativos en la región isleña. "Los vuelos de reconocimiento de Entre Ríos han cesado. Las brigadas ya no están. Hacen un monitoreo que puede hacer cualquiera desde su computadora y a lo que se aspira es a que la sabia naturaleza, después de que se pierdan cientos de hectáreas, haga que el fuego llegue a un espejo de agua y se apague", fustigó.

El funcionario destacó que, a pesar de las complejidades, "siempre tuvimos asistencia y atención a nuestros vecinos, del lado de San Pedro o Entre Ríos". No obstante, aclaró que "es Entre Ríos el que tiene que establecer un plan preventivo y tener las herramientas suficientes para eventualmente solicitar colaboración a la Provincia de Buenos Aires o a Nación".

Respecto de las gestiones interprovinciales, comentó que mantuvo diálogos para coordinar acciones colectivas. "Ayer hablé con el Director Provincial de Defensa Civil que estuvo a disposición e iba a intentar generar un contacto con los pares de Entre Ríos. Nuestra posibilidad de asegurarnos que nuestros vecinos estén a resguardo, las optimizamos. Pero eso no quiere decir que podamos hacer algo para prevenir en una jurisdicción que sea la nuestra", sostuvo.

La mirada sobre el abordaje judicial del conflicto también formó parte de su análisis, mostrándose escéptico sobre los avances de las investigaciones en curso. "En la Justicia se ve una impunidad extrema, y soy pesimista porque no hay ninguna señal de que esto pueda cambiar. Los que tienen que actuar no actúan. Los focos, en mayor o menor medida, siempre persisten, y los estamentos que tienen que actuar, no lo hacen", sentenció Giovanettoni.

Al respecto, recordó el estado de los expedientes que tramitan en los tribunales federales y señaló que "hay una Justicia Federal en donde en su momento se terminaron de unificar las causas. Desconozco cómo fueron transitando las causas". Asimismo, descartó cualquier factor natural en el origen de las llamas al remarcar de forma taxativa que "lo que no amerita ningún tipo de discusión es que estos focos son inducidos por el hombre, que prende fuego. No viene un OVNI, ni un plato volador, ni es un rayo como alguna vez nos quisieron hacer creer".

El titular de Defensa Civil advirtió sobre la indefensión en la que se encuentran los distritos bonaerenses de la región para frenar las quemas en territorio ajeno. "Lamentablemente todos los Municipios de la costa norte de la provincia estamos sin las herramientas jurídicas ni de acción. El tema, además, no es armar los comandos cuando el fuego ya está. Se necesitan tareas preventivas para conocer los dominios y ver qué hacen y qué no hacen", planteó.

En cuanto al impacto ambiental en el ecosistema, Giovanettoni describió un panorama de profunda degradación por el cambio de uso del suelo en la región. "El que puede sobrevolar la isla, sabe que no existen más como las conocíamos, con humedales, flora, fauna autóctona, desapareció y aparecieron ganado, siembra y hay que dejar en claro que en esta situación no se está trabajando como se tiene que trabajar", denunció.

Por último, el funcionario apuntó a mitigar los reclamos recurrentes que recaen sobre las administraciones de la ribera bonaerense, reiterando que la resolución depende de decisiones políticas de Entre Ríos. "Cuando pasa esto lo primero que sale es qué está haciendo la Municipalidad de San Pedro, Ramallo, Baradero o San Nicolás. Pero hay que tomar decisiones para que la propia provincia de Entre Ríos comunique qué van a hacer. Sería importante que las autoridades entrerrianas expliquen esta inacción", concluyó, diferenciando la conducción política del personal de terreno: "Dejo absolutamente al margen de las críticas a los brigadistas de Entre Ríos, a los que conozco, dejan su vida, son profesionales, buena gente y eficiente. La crítica no es hacia ellos, sino hacia quienes tienen la capacidad de tomar decisiones".



