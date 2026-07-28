Defensa Civil coordinó acciones preventivas y analizó las perspectivas climáticas locales

El Municipio de San Pedro mantuvo una reunión de trabajo con representantes de las fuerzas de seguridad y de las instituciones que integran el sistema local de emergencias. El encuentro se llevó a cabo en el cuartel de Bomberos Voluntarios con el objetivo de compartir información oficial y articular protocolos preventivos ante posibles contingencias climáticas en la región. De la jornada participaron la secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela; el director de Defensa Civil, Fabio Giovanettoni; el jefe de la Policía Comunal, Daniel Cano; el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Edgardo Epelde; el ayudante de primera David Cardozo en representación de la Prefectura Naval Argentina; Martín Suárez por el San Pedro Radio Club; el concejal Christian Leguizamón por el cuerpo legislativo; y referentes de la Dirección Provincial de Defensa Civil. Durante el encuentro se repasaron las conclusiones alcanzadas en la reciente jornada sobre Perspectivas Hidrológi...

Avanza la implementación del programa MUNA en San Pedro

Este martes se concretó una nueva reunión de trabajo en San Pedro para profundizar las Líneas de Acción propuestas por UNICEF Argentina, con el eje puesto en la protección y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Del encuentro participaron representantes de la Secretaría de Gobierno y de Desarrollo para la Comunidad, sumando la presencia activa de la Dirección de Educación y del Servicio Local de Niñez.
Durante la jornada se remarcó que la articulación interárea resulta fundamental para garantizar los derechos de las infancias y juventudes de la comunidad, asegurando así un mejor acceso a oportunidades de desarrollo.