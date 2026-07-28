Avanza la implementación del programa MUNA en San Pedro

Este martes se concretó una nueva reunión de trabajo en San Pedro para profundizar las Líneas de Acción propuestas por UNICEF Argentina, con el eje puesto en la protección y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Del encuentro participaron representantes de la Secretaría de Gobierno y de Desarrollo para la Comunidad, sumando la presencia activa de la Dirección de Educación y del Servicio Local de Niñez.

Durante la jornada se remarcó que la articulación interárea resulta fundamental para garantizar los derechos de las infancias y juventudes de la comunidad, asegurando así un mejor acceso a oportunidades de desarrollo.