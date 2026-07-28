Avanza la implementación del programa MUNA en San Pedro

El Municipio de San Pedro mantuvo una reunión de trabajo con representantes de las fuerzas de seguridad y de las instituciones que integran el sistema local de emergencias. El encuentro se llevó a cabo en el cuartel de Bomberos Voluntarios con el objetivo de compartir información oficial y articular protocolos preventivos ante posibles contingencias climáticas en la región. De la jornada participaron la secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela; el director de Defensa Civil, Fabio Giovanettoni; el jefe de la Policía Comunal, Daniel Cano; el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Edgardo Epelde; el ayudante de primera David Cardozo en representación de la Prefectura Naval Argentina; Martín Suárez por el San Pedro Radio Club; el concejal Christian Leguizamón por el cuerpo legislativo; y referentes de la Dirección Provincial de Defensa Civil. Durante el encuentro se repasaron las conclusiones alcanzadas en la reciente jornada sobre Perspectivas Hidrológi...
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Del encuentro participaron representantes de la Secretaría de Gobierno y de Desarrollo para la Comunidad, sumando la presencia activa de la Dirección de Educación y del Servicio Local de Niñez.
Durante la jornada se remarcó que la articulación interárea resulta fundamental para garantizar los derechos de las infancias y juventudes de la comunidad, asegurando así un mejor acceso a oportunidades de desarrollo.
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