Defensa Civil coordinó acciones preventivas y analizó las perspectivas climáticas locales

De la jornada participaron la secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela; el director de Defensa Civil, Fabio Giovanettoni; el jefe de la Policía Comunal, Daniel Cano; el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Edgardo Epelde; el ayudante de primera David Cardozo en representación de la Prefectura Naval Argentina; Martín Suárez por el San Pedro Radio Club; el concejal Christian Leguizamón por el cuerpo legislativo; y referentes de la Dirección Provincial de Defensa Civil.
En esa línea, las autoridades enfatizaron la importancia de basar la comunicación y los planes de acción exclusivamente en datos e informes oficiales provenientes del Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Nacional del Agua, el INTA Delta, la Dirección Provincial de Defensa Civil y la Prefectura Naval Argentina. Asimismo, se aclaró que los comportamientos registrados en la cuenca del río Uruguay no son trasladables de forma directa al río Paraná por presentar dinámicas distintas, precisando además que las recientes variaciones en la altura del río respondieron a una sudestada puntual y no a una crecida extraordinaria.
Por otra parte, se relevaron los recursos operativos disponibles y las tareas preventivas permanentes de la comuna, como la actualización de censos a familias de islas, operativos sanitarios y de desarrollo social, y los trabajos de mantenimiento de zanjas, alcantarillas y desagües a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos y las delegaciones. Al cierre, la Secretaría de Gobierno anunció que el Municipio mantendrá reuniones de seguimiento cada quince días para monitorear la evolución de los datos y solicitó la colaboración vecinal para mantener limpios los conductos y evitar el arrojo de residuos o restos de poda.