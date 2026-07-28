Defensa Civil coordinó acciones preventivas y analizó las perspectivas climáticas locales

De la jornada participaron la secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela; el director de Defensa Civil, Fabio Giovanettoni; el jefe de la Policía Comunal, Daniel Cano; el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Edgardo Epelde; el ayudante de primera David Cardozo en representación de la Prefectura Naval Argentina; Martín Suárez por el San Pedro Radio Club; el concejal Christian Leguizamón por el cuerpo legislativo; y referentes de la Dirección Provincial de Defensa Civil.

Durante el encuentro se repasaron las conclusiones alcanzadas en la reciente jornada sobre Perspectivas Hidrológicas para el Delta Medio realizada en Baradero, donde especialistas del INTA y del INA evaluaron los escenarios previstos para la Cuenca del Plata. En ese ámbito se remarcó que, si bien existe probabilidad de un fenómeno El Niño durante la segunda mitad del año, no se trata de un diagnóstico definitivo sobre sus efectos locales, sino de una posibilidad que exige planificación previa.

En esa línea, las autoridades enfatizaron la importancia de basar la comunicación y los planes de acción exclusivamente en datos e informes oficiales provenientes del Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Nacional del Agua, el INTA Delta, la Dirección Provincial de Defensa Civil y la Prefectura Naval Argentina. Asimismo, se aclaró que los comportamientos registrados en la cuenca del río Uruguay no son trasladables de forma directa al río Paraná por presentar dinámicas distintas, precisando además que las recientes variaciones en la altura del río respondieron a una sudestada puntual y no a una crecida extraordinaria.

Por otra parte, se relevaron los recursos operativos disponibles y las tareas preventivas permanentes de la comuna, como la actualización de censos a familias de islas, operativos sanitarios y de desarrollo social, y los trabajos de mantenimiento de zanjas, alcantarillas y desagües a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos y las delegaciones. Al cierre, la Secretaría de Gobierno anunció que el Municipio mantendrá reuniones de seguimiento cada quince días para monitorear la evolución de los datos y solicitó la colaboración vecinal para mantener limpios los conductos y evitar el arrojo de residuos o restos de poda.

El Municipio de San Pedro mantuvo una reunión de trabajo con representantes de las fuerzas de seguridad y de las instituciones que integran el sistema local de emergencias. El encuentro se llevó a cabo en el cuartel de Bomberos Voluntarios con el objetivo de compartir información oficial y articular protocolos preventivos ante posibles contingencias climáticas en la región.