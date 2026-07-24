Aprehendieron a un joven y secuestraron diversos elementos tras allanamientos

Un joven de 22 años fue aprehendido y diversos elementos de interés para la causa fueron secuestrados durante una serie de allanamientos realizados en las localidades de Río Tala y San Pedro, en el marco de una investigación por un hecho de robo, informaron hoy fuentes policiales.

Los procedimientos se llevaron a cabo durante la tarde de ayer y estuvieron a cargo de efectivos de los destacamentos locales, el Gabinete Táctico Operativo (GTO), la Dirección DDI Baradero-San Pedro y el Comando de Prevención Rural (CPR) de la zona.

En el despliegue policial concretado en ambas localidades, el personal actuante logró efectivizar la aprehensión del sospechoso e incautar elementos vinculados al ilícito investigado.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 del departamento judicial local, desde donde se dispusieron las actuaciones de rigor correspondientes.