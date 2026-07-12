Con técnico y 7 jugadores sampedrinos, la selección ABZC fue campeón zonal y clasificó al Provincial

Con el aporte fundamental de los jugadores del Club Náutico San Pedro, la selección U15 de la Asociación de Básquetbol Zárate Campana se consagró campeón del torneo Zonal y clasificó al Provincial.  El equipo dirigido por Samuel Panatteri contó en el plantel con 7 jugadores del equipo Celeste de la categoría Cadetes, que se encuentra en las instancias finales del Provincial de Clubes y ganó la primera fase del Torneo Federal de la CAB. 

Aprehendieron a un joven que robó una bandera argentina y un mástil durante los festejos céntricos


Un joven de 20 años fue aprehendido por la policía durante la madrugada de este domingo en la zona céntrica, luego de haber sustraído una bandera nacional y un mástil desde la fachada de un comercio en medio de las celebraciones por el partido de la Selección Argentina.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de las calles Mitre y Ruiz Moreno, donde el personal de la Estación de Policía Comunal desplegó un dispositivo de prevención específico para garantizar la seguridad durante los festejos de la comunidad. La maniobra delictiva fue detectada inicialmente por los operadores del Centro de Monitoreo Local, quienes alertaron en tiempo real a las patrullas desplegadas en la vía pública.

La policía logró interceptar al sospechoso cuando transportaba la insignia patria junto a la estructura metálica, elementos que habían sido retirados a los pocos metros del lugar de la detención. Los agentes secuestraron los objetos robados y al posterior traslado del involucrado hacia la sede de la comisaría local.

El acusado fue debidamente notificado sobre el inicio de las actuaciones legales correspondientes, bajo la imputación del delito de hurto. Tras cumplir con los plazos procesales de rigor y la correspondiente identificación, el joven recuperó la libertad por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 del Departamento Judicial de San Pedro, que interviene formalmente en la causa.