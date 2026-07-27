Aprehenden a tres hombres acusados del hurto en una vivienda

Tres hombres fueron aprehendidos por efectivos de la Estación de Policía Comunal luego de ser imputados por el hurto de prendas de vestir desde el interior de una vivienda particular.

El procedimiento se concretó durante la tarde del domingo, tras un aviso que alertó al personal policial sobre la comisión de un hecho ilícito. Al acudir al sector indicado, los uniformados lograron interceptar a dos jóvenes de 21 años y a un hombre de 37.

Al momento de la identificación, los efectivos constaron que los tres individuos tenían en su poder dos camperas que habían sido sustraídas momentos antes, sin ejercer violencia, desde un inmueble propiedad de una mujer de 66 años.

Los aprehendidos fueron trasladados a la sede policial, donde se formalizó la notificación sobre el inicio de actuaciones caratuladas preventivamente como hurto. Todos quedaron alojados en la seccional a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7 del Departamento Judicial local.