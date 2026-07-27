La nueva línea de colectivos de Vía Rosario iniciará su recorrido el 1º de Septiembre

El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, participó de un encuentro encabezado por el ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, en el cual se oficializó la autorización provisoria para la puesta en funcionamiento de la Línea 228 D, servicio de transporte interurbano que conectará las ciudades de San Nicolás y Zárate, pasando por Ramallo, San Pedro y Baradero.    La reunión contó además con la presencia del intendente de Baradero, Esteban Sanzio; el jefe comunal de Ramallo, Mauro Poletti; representantes del Municipio de Zárate; autoridades de la cartera provincial de Transporte y directivos de la empresa Vía Rosario S.R.L., firma que estará a cargo de la prestación del recorrido.

Aprehenden a tres hombres acusados del hurto en una vivienda

 


Tres hombres fueron aprehendidos por efectivos de la Estación de Policía Comunal luego de ser imputados por el hurto de prendas de vestir desde el interior de una vivienda particular.

El procedimiento se concretó durante la tarde del domingo, tras un aviso que alertó al personal policial sobre la comisión de un hecho ilícito. Al acudir al sector indicado, los uniformados lograron interceptar a dos jóvenes de 21 años y a un hombre de 37.

Al momento de la identificación, los efectivos constaron que los tres individuos tenían en su poder dos camperas que habían sido sustraídas momentos antes, sin ejercer violencia, desde un inmueble propiedad de una mujer de 66 años.

Los aprehendidos fueron trasladados a la sede policial, donde se formalizó la notificación sobre el inicio de actuaciones caratuladas preventivamente como hurto. Todos quedaron alojados en la seccional a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7 del Departamento Judicial local.