Aprehenden a dos hombres por violar perimetrales y exclusiones de hogar

Dos hombres fueron aprehendidos en las últimas horas por personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) en diferentes procedimientos, acusados de quebrantar medidas cautelares dispuestas por la justicia en el marco de conflictos familiares y de violencia de género.

El primer operativo se llevó a cabo en un domicilio ubicado sobre la calle Humanes al 1500, luego de que un llamado de alerta a la comisaría local advirtiera sobre un conflicto en la vivienda. Al arribar al lugar, los efectivos policiales aprehendieron a un hombre de 49 años, quien poco antes había ingresado sin autorización al inmueble de su madre, una anciana de 82 años. Con esta acción, el sujeto violó una orden de exclusión del hogar y una medida cautelar que se encontraban vigentes. Tras el procedimiento, la víctima fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia para recibir asistencia y brindar su declaración testimonial.

El segundo hecho tuvo lugar durante una recorrida preventiva en la calle Segundo Sombra al 1300. Allí, el personal policial divisó a un hombre de 36 años que, al notar la presencia de los uniformados, intentó darse a la fuga. Tras ser interceptado, se constató que el sospechoso estaba incumpliendo una restricción perimetral y de contacto hacia su expareja, una mujer de 35 años, dictada por el Juzgado de Paz local en una causa por violencia familiar. Al igual que en el caso anterior, la damnificada fue conducida a la sede de la Comisaría de la Mujer y la Familia para prestar testimonio.

En ambas causas tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 de San Pedro, bajo la subrogancia de la Dra. Ramos. La fiscalía ordenó la imputación del primer detenido por los delitos de "violación de domicilio y desobediencia", mientras que al segundo se le notificó la formación de la causa por "desobediencia", quedando ambos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.