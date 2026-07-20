ANSES realizará un operativo de atención móvil este viernes en Río Tala

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) llevará a cabo una nueva jornada de atención territorial en el partido de San Pedro. El operativo móvil se desplegará el próximo viernes 24 de julio, en el horario de 09:00 a 13:00, en General San Martín 351 de la localidad de Río Tala.

Esta iniciativa forma parte de los operativos de cercanía que la entidad previsional desarrolla en diferentes ciudades del país con el objetivo de descentralizar la atención y facilitar el acceso a trámites y consultas de la Seguridad Social sin necesidad de trasladarse a las oficinas centrales.

Los vecinos interesados en realizar gestiones deberán presentarse de manera espontánea con su Documento Nacional de Identidad (DNI) y la documentación correspondiente según el trámite a efectuar. Entre las consultas que se podrán resolver se encuentran el asesoramiento y la gestión de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo, asignaciones familiares y prestaciones de pago único por Nacimiento, Matrimonio y Adopción.

Asimismo, el personal del organismo estará facultado para recibir la presentación de certificados escolares, tramitar la Prestación por Desempleo, registrar cambios en el lugar de cobro y gestionar la designación de apoderados. Durante el operativo también se podrá realizar la actualización de datos personales, la emisión de constancias de empadronamiento a obras sociales y la generación de la Clave de la Seguridad Social.