ANSES realizará un operativo de atención móvil este viernes en Río Tala

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) llevará a cabo una nueva jornada de atención territorial en el partido de San Pedro. El operativo móvil se desplegará el próximo viernes 24 de julio, en el horario de 09:00 a 13:00, en General San Martín 351 de la localidad de Río Tala.
Los vecinos interesados en realizar gestiones deberán presentarse de manera espontánea con su Documento Nacional de Identidad (DNI) y la documentación correspondiente según el trámite a efectuar. Entre las consultas que se podrán resolver se encuentran el asesoramiento y la gestión de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo, asignaciones familiares y prestaciones de pago único por Nacimiento, Matrimonio y Adopción.
Asimismo, el personal del organismo estará facultado para recibir la presentación de certificados escolares, tramitar la Prestación por Desempleo, registrar cambios en el lugar de cobro y gestionar la designación de apoderados. Durante el operativo también se podrá realizar la actualización de datos personales, la emisión de constancias de empadronamiento a obras sociales y la generación de la Clave de la Seguridad Social.
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