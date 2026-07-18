Allanamiento por robo a mano armada: un detenido y secuestro de un arma

Un operativo policial conjunto derivó en el secuestro de un arma de fuego, cartuchería y la aprehensión de un hombre tras un allanamiento domiciliario en el marco de una causa por robo doblemente agravado.

La diligencia fue efectuada en la mañana de la víspera por personal del Gabinete Criminológico de San Pedro, en forma coordinada con efectivos de la Sub DDI Baradero - San Pedro, en una vivienda ubicada en la calle 70 al 1400 de esta ciudad.

Fuentes policiales confirmaron que el procedimiento se ordenó al identificarse el lugar como el posible domicilio de uno de los principales investigados en el expediente judicial en curso.

Durante el registro del inmueble, los uniformados hallaron el arma y los proyectiles, lo que motivó la inmediata aprehensión del morador. El sospechoso fue trasladado a la sede policial, donde se lo notificó de la formación de la causa por el delito bajo investigación y, tras fijar domicilio, recuperó la libertad supeditado al avance del proceso penal.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción Nº 11 descentralizada de San Pedro, dependiente del Departamento Judicial de San Nicolás.