Agenda de talleres gratuitos en el CIC para vacaciones de invierno

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Pedro ha diseñado un cronograma de actividades gratuitas orientadas a los más pequeños para estas vacaciones de invierno.

Las jornadas se llevarán a cabo en las instalaciones del CIC (Centro Integrador Comunitario), situado Hermano Indio y Casella.

Las propuestas, que incluyen una merienda para compartir al finalizar cada encuentro, están programadas para desarrollarse entre las 14.00 y las 16.00 horas en distintas fechas.

La grilla de actividades comenzará el martes 21 de julio con una oferta que contempla un Taller de Literatura Infantil, Taller de Arte para niños, Taller de armado de Títeres y Taller de Cerámica.

Posteriormente, el jueves 23 de julio, la agenda continuará con un Taller de Juegos, Taller de Dibujo y Cómics, Taller de Pintura y Taller de Cerámica.

Para la siguiente semana, el martes 28 de julio, se han planificado nuevamente un Taller de Literatura, Taller de Arte para niños, además de un Taller de Mosaicos y Taller de Cerámica.

El cierre de este ciclo de talleres invernales tendrá lugar el jueves 30 de julio con una jornada que incluirá Taller de Juegos, Taller de Dibujo y Cómics, Taller de Pintura, Taller de armado de Títeres y Taller de Cerámica.



