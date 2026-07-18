Aprehenden a un hombre con antecedentes tras sustraer pertenencias de un auto estacionado

  Un hombre de 36 años, con un frondoso prontuario delictivo, fue aprehendido por la policía tras haber sustraído pertenencias del interior de un vehículo estacionado en la vía pública. El procedimiento se llevó a cabo en la tarde de la víspera en la intersección de las calles Ayacucho y Cruz Roja de esta ciudad. Momentos antes, el sospechoso había violentado las medidas de seguridad de un automóvil que se encontraba estacionado en la calle Almafuerte al 400, de donde logró retirar diversos elementos.

Agenda de talleres gratuitos en el CIC para vacaciones de invierno

 


La Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Pedro ha diseñado un cronograma de actividades gratuitas orientadas a los más pequeños para estas vacaciones de invierno. 

Las jornadas se llevarán a cabo en las instalaciones del CIC (Centro Integrador Comunitario), situado Hermano Indio y Casella.

Las propuestas, que incluyen una merienda para compartir al finalizar cada encuentro, están programadas para desarrollarse entre las 14.00 y las 16.00 horas en distintas fechas.

La grilla de actividades comenzará el martes 21 de julio con una oferta que contempla un Taller de Literatura Infantil, Taller de Arte para niños, Taller de armado de Títeres y Taller de Cerámica.

Posteriormente, el jueves 23 de julio, la agenda continuará con un Taller de Juegos, Taller de Dibujo y Cómics, Taller de Pintura y Taller de Cerámica.

Para la siguiente semana, el martes 28 de julio, se han planificado nuevamente un Taller de Literatura, Taller de Arte para niños, además de un Taller de Mosaicos y Taller de Cerámica.

El cierre de este ciclo de talleres invernales tendrá lugar el jueves 30 de julio con una jornada que incluirá Taller de Juegos, Taller de Dibujo y Cómics, Taller de Pintura, Taller de armado de Títeres y Taller de Cerámica.