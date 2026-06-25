Vuelco del camión en Crucero General Belgrano: el acompañante fue operado tras sufrir graves lesiones

El acompañante del camión que volcó ayer en Crucero General Belgrano y Frers sufrió la amputación parcial de su tobillo derecho y debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia tras el accidente..

El siniestro vial se produjo cuando, por razones que aún se investigan, un camión Mercedes Benz con acoplado cargado de cartón perdió la estabilidad y volcó sobre la calzada.

A raíz del fuerte impacto, el acompañante se llevó la peor parte y tuvo que ser trasladado de inmediato por los servicios de emergencias hacia el hospital local. Una vez en el nosocomio, el cuerpo médico constató que el paciente presentaba un cuadro de extrema gravedad: amputación parcial del tobillo derecho, un cefalohematoma frontal y parietal izquierdo, y heridas cortantes en las regiones frontal y nasal, lesiones por las cuales fue ingresado directamente a la sala de quirófano.

El primer diagnóstico médico determinó que las lesiones sufridas por la víctima son de carácter grave, de no mediar complicaciones en su evolución postoperatoria. Por su parte, el conductor del camión padeció traumatismos varios y, tras ser sometido a estudios complementarios, se estableció que sus heridas presentan un carácter leve, encontrándose fuera de peligro.

En el lugar del hecho trabajó personal policial que procedió al secuestro del camión y del acoplado para la realización de las pericias mecánicas de rigor. En tanto, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 tomó intervención en el caso, disponiendo la imputación del chofer en la causa judicial que fue caratulada preventivamente como lesiones culposas.