Nuevo paro de CICOP y jornada de atención comunitaria en Villa Depietri

Trabajadores de la salud nucleados en CICOP anunciaron la realización de un nuevo paro de actividades por 24 horas para el próximo lunes 29 de junio, en reclamo por "la falta de insumos médicos, deudas salariales y deficiencias edilicias en los centros de atención del distrito".

La medida de fuerza fue comunicada de manera conjunta por los profesionales y el personal del sector, quienes justificaron la paralización de las tareas ante "la ausencia de respuestas concretas por parte de las autoridades a una serie de demandas reiteradas".

El pliego de reivindicaciones incluye el cumplimiento de los acuerdos paritarios adeudados, el pago de retroactivos, bonificaciones pendientes y la efectivización de las recategorizaciones y concursos postergados. Asimismo, los trabajadores exigieron mejoras urgentes en las condiciones edilicias de los establecimientos y mayores medidas de seguridad laboral para el desempeño de sus funciones.

En el marco de la jornada de protesta, el personal sanitario dispuso la realización de una actividad comunitaria con el objetivo de no discontinuar de forma total la asistencia a la población. De esta manera, entre las 9:00 y las 11:00 de esa misma jornada, se llevará a cabo una Jornada de Atención Primaria de la Salud en las instalaciones del Centro de Salud del barrio Villa Depietri.

Durante dicho encuentro formativo y prestacional, se brindarán de forma gratuita servicios de control de presión arterial, medición de glucemia capilar, registro de peso y talla, consejería enfocada en alimentación saludable y tareas de orientación y acompañamiento social para los vecinos de la zona. Los organizadores de la medida señalaron que la iniciativa busca visibilizar el conflicto laboral sin descuidar las acciones de prevención y promoción de la salud en el territorio.