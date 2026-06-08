Una rotisería sufrió dos robos y hechos de vandalismo en noches consecutivas (Video)

Un comercio gastronómico fue blanco de dos hechos delictivos perpetrados en noches consecutivas durante el último fin de semana. Los episodios, que quedaronregistrados por las cámaras de seguridad del establecimiento, damnificaron a una rotisería y generaron importantes daños materiales además de la sustracción de dinero en efectivo.

El local afectado fue el comercio "Mocca", ubicado en la calle Bottaro al 1060. Su propietario, Federico Pángaro, difundió las filmaciones de los dispositivos de vigilancia donde se observa a un mismo delincuente ingresar al establecimiento en dos oportunidades distintas, utilizando diferentes prendas de vestir pero empleando la misma modalidad de daño para acceder al interior.

El primer ilícito se registró durante la madrugada del sábado, cuando el sospechoso rompió el vidrio del frente que da a la vereda para ingresar al salón. Tras este hecho, el comerciante procedió a reponer la vidriera dañada para resguardar las instalaciones. Sin embargo, en las primeras horas del domingo, el mismo malviviente regresó al lugar y volvió a destrozar el cristal recién colocado, lo que significó un doble costo de reparación para los propietarios.

En ambas ocasiones, el asaltante se dirigió de forma directa a la caja registradora, de donde sustrajo el dinero en efectivo que había quedado guardado como cambio para el inicio de las jornadas laborales. Desde el comercio señalaron que, además de los destrozos perpetrados en el frente del local, el delincuente causó la rotura del vidrio de una de las heladeras exhibidoras antes de darse a la fuga.