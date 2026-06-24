Una pareja detenida por diversos robos a comercios

Una mujer de 33 años y un joven de 19 fueron aprehendidos en la madrugada de este miércoles luego de ser detectados cometiendo un ilícito en un comercio del rubro verdulería, ubicado en la intersección de la Avenida 11 de Septiembre y la calle Casella.

El hecho comenzó a registrarse cuando el personal de la Guardia Urbana local detectó la comisión del delito en el establecimiento comercial. En una rápida intervención, los agentes lograron la retención de la pareja en momentos en que sustraían diversos elementos comestibles de las instalaciones.

Tras la retención inicial, el personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires procedió a la aprehensión formal de los sospechosos y a su posterior traslado a la seccional policial. Una vez en la dependencia, ambos fueron formalmente notificados sobre el inicio de una causa penal caratulada como tentativa de robo, quedando alojados en los calabozos de la comisaría.

En el caso tomó intervención inmediata la Unidad Funcional de Instrucción número 7 en turno del Departamento Judicial correspondiente, que dispuso las directivas de rigor para continuar con las actuaciones legales.