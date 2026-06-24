Una mujer y su beba fueron hospitalizadas tras lograr escapar de una feroz golpiza de su pareja

Una mujer de aproximadamente 30 años y su beba debieron ser trasladadas de urgencia este mediodía tras ser asistidas en las puertas de la Municipalidad, luego de que la víctima lograra escapar de su vivienda tras sufrir una feroz golpiza por parte de su pareja, quien actualmente cumple prisión domiciliaria.

El dramático episodio se desencadenó en la vía pública cuando un vecino socorrió a la joven, quien presentaba signos visibles de violencia y pedía auxilio desesperadamente. Según trascendió, la víctima logró huir del domicilio donde era agredida físicamente por el hombre.

Ante la gravedad de la situación, una ambulancia del SAME y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires arribaron de inmediato al palacio municipal para brindar las primeras atenciones. Minutos después se hizo presente la subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad del municipio, Laura Monfasani, quien asumió el acompañamiento y la asistencia integral de la damnificada.

Los voceros médicos detallaron que la joven presenta múltiples traumatismos y signos compatibles con ahorcamiento. Por su parte, la pequeña beba está siendo evaluada de forma exhaustiva por el personal de salud, dado que se encontraba en brazos de su madre al momento del ataque y cayó al suelo durante la agresión.

Fuentes judiciales y policiales revelaron que el presunto agresor cuenta con un frondoso prontuario y se encuentra bajo el régimen de prisión domiciliaria en una causa por comercialización de estupefacientes. Además, el imputado ya registraba denuncias previas por violencia de género y amenazas con armas de fuego.