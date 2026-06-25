Presentaron la Quema del Demonio y las actividades para el mes de julio

El Municipio de San Pedro presentó este jueves una amplia agenda de actividades culturales, turísticas e institucionales que se desarrollarán durante las próximas semanas en diversos espacios de la ciudad y las localidades vecinas. El anuncio, realizado en la Casona de Turismo, ratifica el trabajo conjunto entre el Estado local, clubes, colectividades y emprendedores para dinamizar la economía regional a través del turismo de cercanía.

La conferencia de prensa estuvo encabezada por la directora de Turismo, Marcela Cuñer, y el director de Cultura, Roberto González. También participaron referentes de la comunidad como Pamela Rivas (Cultura); Mauro Crivelli (Agrupación Mallorca); Stellia Maris Ginesta Martí y Susana Díaz (Casal Catalá); María Inés Corda (Museo Histórico “Fray José María Bottaro”); y Juan Cruz Tonelli (Club Paraná).

El calendario oficial se pondrá en marcha el domingo 28 de junio con la tradicional Fiesta de San Juan y Quema del Demonio, que tendrá lugar a partir de las 13.00 en la sede de la Agrupación Mallorca San Pedro (Av. España 575). El evento contará con venta de paella y empanadas mallorquinas, talleres de cocina típica, armado de pequeños demonios, bailes tradicionales y shows musicales, concluyendo a las 18.00 con la emblemática quema de la figura del demonio.

Por otra parte, las celebraciones por el Día de la Independencia iniciarán el 9 de julio en la localidad de Gobernador Castro con el acto protocolar, un desfile institucional y destrezas tradicionalistas. Por la tarde, a las 17.00, el Museo Histórico “Fray José María Bottaro” inaugurará una muestra en homenaje a la Patria, compuesta por obras de artistas sampedrinos que reflejan la identidad local.

Los días 10 y 11 de julio, desde las 11.00, se llevará a cabo el evento “Calle Patria” en la Plaza Constitución. La propuesta incluirá música en vivo, espectáculos de danza, stands gastronómicos e institucionales, y carros de comida a cargo de estudiantes secundarios, quienes competirán por un premio de 100.000 pesos al mejor puesto decorado. La cantina del evento estará bajo la coordinación del Club Paraná, marco en el cual la Directora de Turismo convocó a otras entidades deportivas a sumarse a las mesas de trabajo para futuras convocatorias.

En paralelo, las autoridades lanzaron el concurso de vidrieras patrias para comercios de todo el partido de San Pedro. La iniciativa premiará con 100.000 pesos al local que mejor represente los símbolos patrios combinando creatividad, iluminación e identidad local, mediante el uso de elementos autóctonos como naranjas, duraznos, dulces regionales o referencias al río Paraná. La inscripción permanecerá abierta hasta el 6 de julio en la Casona de Turismo o vía WhatsApp al 3329644042.

Finalmente, en el plano de la promoción nacional, se confirmó que la delegación de San Pedro participará de la feria Caminos y Sabores del 9 al 12 de julio con stands de Turismo, Producción y Cultura. En tanto, los días 25 y 26 de julio se concretará la Fiesta de la Naranja de Ombligo frente al Palacio Municipal y sobre la calle Pellegrini, tal como había sido anticipado por el intendente Cecilio Salazar durante la última edición de Expoagro.