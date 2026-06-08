Ateneo sobre obesidad y síndrome metabólico organizado por la Secretaría de Salud

  La Secretaría de Salud, convocó a profesionales y equipos del sector a participar del Ateneo "Obesidad y Síndrome Metabólico: dos caras de una misma moneda", una iniciativa orientada a la actualización académica y la formación continua en el ámbito sanitario local. La actividad se llevará a cabo el próximo jueves 11 de junio, a partir de las 08:30 horas, en las instalaciones del subsuelo del Hospital Municipal "Dr. Emilio Ruffa". La disertación técnica y la coordinación del encuentro de formación estarán a cargo de las doctoras Claudia R. Dotti y María F. Rizzato.

Una falla en alimentadores de TRANSBA provocó un corte temporal de energía

 


COOPSER informó que diversas zonas de la ciudad de San Pedro sufriero temporalmente un corte en el servicio eléctrico debido a un inconveniente técnico ajeno a la distribuidora local. La interrupción se originó por la salida de operación de los alimentadores pertenecientes a la empresa de transporte de energía eléctrica TRANSBA, los cuales abastecen a la localidad.

Ante esta situación, las cuadrillas técnicas y el personal operativo coordinaron tareas y trabajaron en los sectores afectados para subsanar los inconvenientes. 

Según comunicaron desde la cooperativa, las maniobras están orientadas a restablecer el suministro con normalidad a la mayor brevedad posible en cada uno de los barrios damnificados.