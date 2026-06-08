Una falla en alimentadores de TRANSBA provocó un corte temporal de energía

La Secretaría de Salud, convocó a profesionales y equipos del sector a participar del Ateneo "Obesidad y Síndrome Metabólico: dos caras de una misma moneda", una iniciativa orientada a la actualización académica y la formación continua en el ámbito sanitario local. La actividad se llevará a cabo el próximo jueves 11 de junio, a partir de las 08:30 horas, en las instalaciones del subsuelo del Hospital Municipal "Dr. Emilio Ruffa". La disertación técnica y la coordinación del encuentro de formación estarán a cargo de las doctoras Claudia R. Dotti y María F. Rizzato.
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COOPSER informó que diversas zonas de la ciudad de San Pedro sufriero temporalmente un corte en el servicio eléctrico debido a un inconveniente técnico ajeno a la distribuidora local. La interrupción se originó por la salida de operación de los alimentadores pertenecientes a la empresa de transporte de energía eléctrica TRANSBA, los cuales abastecen a la localidad.
Ante esta situación, las cuadrillas técnicas y el personal operativo coordinaron tareas y trabajaron en los sectores afectados para subsanar los inconvenientes.
Según comunicaron desde la cooperativa, las maniobras están orientadas a restablecer el suministro con normalidad a la mayor brevedad posible en cada uno de los barrios damnificados.
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