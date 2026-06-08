Una falla en alimentadores de TRANSBA provocó un corte temporal de energía

COOPSER informó que diversas zonas de la ciudad de San Pedro sufriero temporalmente un corte en el servicio eléctrico debido a un inconveniente técnico ajeno a la distribuidora local. La interrupción se originó por la salida de operación de los alimentadores pertenecientes a la empresa de transporte de energía eléctrica TRANSBA, los cuales abastecen a la localidad.

Ante esta situación, las cuadrillas técnicas y el personal operativo coordinaron tareas y trabajaron en los sectores afectados para subsanar los inconvenientes.

Según comunicaron desde la cooperativa, las maniobras están orientadas a restablecer el suministro con normalidad a la mayor brevedad posible en cada uno de los barrios damnificados.