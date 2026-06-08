Una discusión tras un choque terminó con un hombre de 87 años hospitalizado con un golpe en la cabeza

Un automovilista de 87 años sufrió heridas en la cabeza tras mantener una discusión y forcejear con un motociclista de 33, luego de protagonizar un choque vial en la intersección de las calles Litoral y Pavón, en la localidad bonaerense de San Pedro, informaron hoy fuentes policiales.

El hecho se produjo cuando, por razones que se investigan, colisionaron una motocicleta Motomel Strato y un automóvil Peugeot 207. Tras el impacto, ambos conductores iniciaron una violenta discusión que derivó en un forcejeo físico, durante el cual el conductor del automóvil perdió el equilibrio, cayó al suelo y golpeó su cabeza contra el cordón de la vereda.

A raíz del llamado de alerta al servicio de emergencias 911, personal policial se constituyó en el lugar del siniestro. El automovilista fue trasladado de urgencia al hospital local, donde el cuerpo médico constató que presentaba un corte en el cuero cabelludo que requirió la sutura de quince puntos. Las autoridades sanitarias informaron que permanece estable a la espera de la realización de una tomografía computada para evaluar posibles complicaciones, encontrándose inicialmente fuera de peligro.

Por su parte, el conductor del rodado menor resultó ileso tras el accidente y la posterior pelea. En el lugar del hecho se solicitó la intervención de los peritos de la Policía Científica y del médico de policía para realizar las tareas de rigor. La Unidad Funcional de Instrucción número 11 dispuso la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal para el motociclista, quien quedó imputado en la causa sin que se adoptaran medidas restrictivas de la libertad por el momento.