Municipio y Ashira acordaron un operativo de contingencia para normalizar la recolección de residuos

El Municipio y la empresa Ashira alcanzaron un acuerdo para implementar un operativo de contingencia que se extenderá hasta el próximo sábado, con el objetivo de recuperar los recorridos afectados y normalizar completamente la prestación del servicio de recolección de residuos en la ciudad. ​El esquema reforzado comenzará a implementarse a partir de las 22:00 horas de este jueves. Según informaron las autoridades, además de realizarse la recolección correspondiente al servicio nocturno habitual, se incorporarán unidades de refuerzo para atender de manera prioritaria los recorridos que habían quedado pendientes. ​Durante la jornada nocturna de hoy, las cuadrillas trabajarán tanto en los sectores que habitualmente reciben el servicio los días domingo, martes y jueves, como en las zonas incluidas en el cronograma de lunes, miércoles y viernes. Dentro de este último grupo, se reforzará especialmente el área céntrica comprendida entre las avenidas 11 de Septiembre y Sarmiento, e...

Un segundo detenido por abuso sexual agravado

 


Un joven de 25 años fue detenido ayer, acusado del delito de abuso sexual agravado con acceso carnal, en el marco de una serie de procedimientos judiciales que incluyeron la captura de otro hombre en una causa gravísima.

La detención fue coordinada por efectivos del Grupo de Tácticas Operativas (GTO) y la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), quienes efectivizaron una orden de allanamiento en una vivienda ubicada sobre la calle Hermano Indio al 1200.

Este operativo constituyó el segundo procedimiento de relevancia en la jornada, luego de que las fuerzas de seguridad concretaran, poco antes, la captura de un hombre de 65 años en un domicilio de la calle 24 de Febrero al 2000.

Según precisaron las fuentes de la investigación, el mayor de los imputados se encuentra acusado de haber abusado sexualmente de su nieta menor de edad durante varios años, hecho que dio origen a las actuaciones de la justicia.

Ambos sujetos fueron trasladados de inmediato a dependencias policiales, donde quedaron alojados de manera formal y a disposición de los magistrados intervinientes a la espera de las correspondientes declaraciones indagatorias.