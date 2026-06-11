Un segundo detenido por abuso sexual agravado

Un joven de 25 años fue detenido ayer, acusado del delito de abuso sexual agravado con acceso carnal, en el marco de una serie de procedimientos judiciales que incluyeron la captura de otro hombre en una causa gravísima.

La detención fue coordinada por efectivos del Grupo de Tácticas Operativas (GTO) y la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), quienes efectivizaron una orden de allanamiento en una vivienda ubicada sobre la calle Hermano Indio al 1200.

Este operativo constituyó el segundo procedimiento de relevancia en la jornada, luego de que las fuerzas de seguridad concretaran, poco antes, la captura de un hombre de 65 años en un domicilio de la calle 24 de Febrero al 2000.

Según precisaron las fuentes de la investigación, el mayor de los imputados se encuentra acusado de haber abusado sexualmente de su nieta menor de edad durante varios años, hecho que dio origen a las actuaciones de la justicia.

Ambos sujetos fueron trasladados de inmediato a dependencias policiales, donde quedaron alojados de manera formal y a disposición de los magistrados intervinientes a la espera de las correspondientes declaraciones indagatorias.