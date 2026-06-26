Un motociclista sufrió heridas leves tras un choque

Un motociclista de 43 años sufrió heridas leves este jueves tras protagonizar un accidente de tránsito en la intersección de la Avenida Sarmiento y Juan B. Justo. El siniestro vial se produjo tras la colisión entre el rodado menor y un automóvil, cuyas causas comenzaron a ser investigadas por la justicia local.

El personal policial acudió al lugar del hecho luego de recibir un alerta emitido por el servicio de emergencias 911. Según informaron las fuerzas de seguridad, el impacto involucró a una motocicleta de 110 centímetros cúbicos guiada por la víctima y a un automóvil que era conducido por una mujer de 55 años de edad.

Como consecuencia de la colisión, el ocupante del rodado menor debió ser trasladado de urgencia en una ambulancia hacia el hospital local. En el nosocomio, los profesionales médicos que lo asistieron determinaron que las lesiones sufridas revisten un carácter leve, encontrándose fuera de peligro.

En el lugar del accidente se labraron las actuaciones de rigor para establecer las responsabilidades del choque. En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 en turno del Departamento Judicial correspondiente.