Jóvenes del Programa Envión participaron de talleres de prevención y cuidado de la salud mental en Los Cazadores

El Programa Envión  llevó adelante dos jornadas consecutivas enfocadas en el cuidado y la prevención en materia de salud mental. Las actividades, coordinadas por la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, se desarrollaron en las instalaciones de la sede que el programa posee en el paraje Los Cazadores, con el objetivo de brindar herramientas de contención y orientación a las juventudes locales. En primera instancia, los jóvenes que integran el dispositivo formaron parte de una charla abierta que estuvo a cargo del director de Salud Mental de la Secretaría de Salud municipal, Hernán Gorini. Durante el encuentro, el profesional abordó la salud mental como un componente fundamental del bienestar integral de las personas, promoviendo el debate sobre la autoestima, la depresión, el consumo problemático de sustancias y la importancia de solicitar acompañamiento profesional ante situaciones de malestar emocional.

Un motociclista sufrió heridas leves tras un choque

 


Un motociclista de 43 años sufrió heridas leves este jueves tras protagonizar un accidente de tránsito en la intersección de la Avenida Sarmiento y Juan B. Justo. El siniestro vial se produjo tras la colisión entre el rodado menor y un automóvil, cuyas causas comenzaron a ser investigadas por la justicia local.

El personal policial acudió al lugar del hecho luego de recibir un alerta emitido por el servicio de emergencias 911. Según informaron las fuerzas de seguridad, el impacto involucró a una motocicleta de 110 centímetros cúbicos guiada por la víctima y a un automóvil que era conducido por una mujer de 55 años de edad.

Como consecuencia de la colisión, el ocupante del rodado menor debió ser trasladado de urgencia en una ambulancia hacia el hospital local. En el nosocomio, los profesionales médicos que lo asistieron determinaron que las lesiones sufridas revisten un carácter leve, encontrándose fuera de peligro.

En el lugar del accidente se labraron las actuaciones de rigor para establecer las responsabilidades del choque. En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 en turno del Departamento Judicial correspondiente.