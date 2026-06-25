Un jurado popular declaró "no culpable" a la mujer acusada por el crimen del Marcel González

Un jurado popular declaró este jueves "no culpable" a Marisel Solís, quien llegó al debate oral acusada por el homicidio de su expareja, el ciudadano uruguayo Marcel Xavier González Jorge, hallado sin vida en junio de 2024 en un establecimiento rural de la localidad de Pueblo Doyle, partido de San Pedro. Tras una extensa jornada de deliberación en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial de San Nicolás, el cuerpo de jurados dictó el veredicto de absolución para la horticultora, que permanecía detenida bajo la carátula de homicidio calificado por el vínculo.

El hecho investigado ocurrió en la finca “Sonho Verde”, un predio dedicado a la producción hortícola y propiedad de la acusada. En una de las habitaciones de la vivienda, las fuerzas de seguridad hallaron el cuerpo de González Jorge, de 33 años, en medio de un charco de sangre y con múltiples heridas cortantes en diversas partes del cuerpo, entre ellas el cuello y las extremidades, junto a un arma blanca.

Durante el proceso judicial y las etapas previas de instrucción, la defensa de Solís sostuvo que la pareja se había conocido en la localidad de Colonia, República Oriental del Uruguay, a principios de 2024, en el marco de un encuentro de "ayahuasqueros" vinculado a rituales de consumo de sustancias naturales. Según la declaración de la mujer, la noche del deceso ambos habían ingerido hongos alucinógenos en el establecimiento rural y, bajo los efectos de la sustancia, ella salió a caminar por los alrededores del predio para atenuar los síntomas, quedándose dormida posteriormente y desconociendo lo sucedido hasta el hallazgo del cadáver.

La estrategia de la fiscalía se había fundado en los resultados de las pericias toxicológicas oficiales realizadas por los laboratorios periciales de La Plata. Dichos informes científicos revelaron que las muestras biológicas tomadas del cuerpo del ciudadano uruguayo no presentaban rastros de sustancias alucinógenas, mientras que en los análisis correspondientes a Solís únicamente se detectaron componentes de psicoactivos cannabinoides, contradiciendo la versión inicial del consumo conjunto de hongos.

La causa penal atravesó diversas instancias institucionales tras el hallazgo del cuerpo, habiendo iniciado bajo la carátula de averiguación de causales de muerte debido a las primeras estimaciones forenses que evaluaban la posibilidad de lesiones autoinfligidas. No obstante, las presentaciones de la querella particular de la familia de la víctima y revisiones complementarias modificaron la tipificación a homicidio agravado, derivando en la detención de la propietaria del predio y su posterior enjuiciamiento mediante el sistema de jurados populares, el cual concluyó este jueves con la resolución de no culpabilidad.