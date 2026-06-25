Reponen los cables robados en el Parque Novau y buscan identificar a los autores

La Secretaría de Servicios Públicos del Municipio de San Pedro inició las tareas de reposición del cableado del alumbrado en el Parque Novau, luego de que el espacio público sufriera el robo de sus instalaciones eléctricas en las últimas horas. Las cuadrillas municipales trabajan para restablecer el servicio de iluminación a la mayor brevedad posible.

En paralelo a los trabajos operativos en el predio, las autoridades locales procedieron al análisis detallado de las cámaras de seguridad instaladas en la zona con el objetivo de identificar a los responsables del hecho delictivo y aportar las pruebas correspondientes a la investigación.

Desde el Ejecutivo local recordaron que el cuidado de los espacios públicos destinados a la recreación comunitaria forma parte de la responsabilidad ciudadana, por lo cual solicitaron la colaboración de la población. En ese sentido, se instó a los vecinos que posean datos o información relevante sobre los autores del robo a radicar la denuncia en las oficinas del Municipio o ante las autoridades de la Comisaría local.