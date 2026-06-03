Un joven fue detenido tras violar una perimetral e ingresar a la casa de su hermana para amenazarla

Un joven de 22 años fue aprehendido en las últimas horas tras irrumpir de forma violenta en la vivienda de su hermana, donde la amenazó verbalmente quebrantando una restricción de acercamiento judicial en vigencia.

El hecho se produjo en un domicilio ubicado en la calle Fray del Pozo al 2100. Personal policial se desplazó hasta el lugar tras recibir una alerta del Sistema de Emergencias 911 que daba cuenta sobre un conflicto familiar en la intersección de Fray del Pozo y Bozzano.

Al arribar al sitio, los efectivos constataron que el implicado había ingresado a la propiedad de su familiar, una mujer de 25 años, sin su consentimiento previo. Una vez en el interior de la casa, el agresor profirió diversas amenazas verbales contra la víctima, desestimando de este modo la medida cautelar que le impedía acercarse al lugar.

El personal actuante procedió a la inmediata captura del imputado, quien fue trasladado a la dependencia policial. Tras notificársele la formación de la causa por los delitos de desobediencia, violación de domicilio y amenazas, el joven quedó alojado en el sector de calabozos a la espera de las disposiciones judiciales correspondientes.

En la investigación del caso toma intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 de San Pedro, dependiente del Departamento Judicial de San Nicolás.