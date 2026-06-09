Un joven de 13 años hirió con un arma blanca a un vecino

Un menor de 13 años fue aprehendido en la tarde de ayer tras agredir y lesionar con un arma blanca a un vecino mayor de edad.

El hecho se produjo en la intersección de las calles Del Pardo y Gomila, lugar al que acudió el personal de la Estación de Policía Comunal tras recibir un alerta emitido por el Sistema de Emergencias 911 que daba cuenta de un conflicto vecinal en la vía pública. Al arribar al sitio, los uniformados procedieron a la captura del adolescente y al secuestro del arma blanca utilizada en el ataque.

La víctima sufrió heridas que fueron catalogadas legalmente como lesiones leves. Por su parte, el menor de edad fue trasladado a la dependencia policial, donde se le notificó el inicio de una causa penal en el marco de las actuaciones de rigor.

Posteriormente, el adolescente fue retirado de la seccional por un familiar que quedó a cargo de su custodia. En la causa interviene la Fiscalía del Joven del Departamento Judicial de San Nicolás.