Un hombre acusado de abusar durante años de su nieta fue detenido

Un hombre mayor de edad fue detenido acusado de haber abusado sexualmente de su nieta durante al menos seis años, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial de San Nicolás, a cargo del juez Ricardo Luis Pratti, tras una investigación encabezada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7, liderada por la fiscal María del Valle Viviani.

Fuentes del caso precisaron que la causa penal se inició a raíz de una denuncia radicada el pasado 30 de enero en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Pedro. Según consta en el expediente, la víctima, actualmente una adolescente de 15 años, reveló que los abusos comenzaron cuando tenía 8 años, en momentos en que visitaba de manera frecuente la vivienda de su abuelo.

De acuerdo con el testimonio de la menor, las agresiones consistían en tocamientos en sus partes íntimas y se prolongaron en el tiempo hasta que cumplió casi los 14 años.

A partir de la denuncia, la fiscal Viviani impulsó una serie de medidas y dispuso la intervención del personal de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) San Pedro. Los efectivos policiales realizaron tareas de inteligencia y recolección de pruebas que permitieron reunir elementos considerados suficientes para requerir la detención del imputado.

El procedimiento de captura se concretó en las últimas horas en una vivienda ubicada sobre la calle 24 de Febrero al 200, en San Pedro, donde los agentes hicieron efectiva la orden judicial.

El detenido fue trasladado a las dependencias de la Sub DDI Baradero-San Pedro, donde permanecerá alojado a disposición de la magistratura interviniente, a la espera de ser indagado por la fiscal de la causa en las próximas horas.