Tres siniestros viales dejaron como saldo varios heridos, entre ellos una menor con fractura

Una serie de accidentes de tránsito registrados en distintas zonas de esta ciudad bonaerense movilizó en las últimas horas a las fuerzas de seguridad y a los servicios de emergencias sanitarias, luego de que el servicio de alerta 911 reportara tres colisiones consecutivas que involucraron a automóviles y motocicletas, con el saldo de varias personas heridas.

El primero de los hechos ocurrió en la intersección de las calles Las Provincias y Nieto de Torres. En ese punto geográfico, por causas que aún se intentan establecer, una camioneta que era conducida por una mujer de 66 años colisionó con una motocicleta de 125 centímetros cúbicos en la que circulaban dos jóvenes, el conductor de 22 años y su acompañante de 27. Como consecuencia del impacto, este último debió ser asistido y trasladado al hospital local, donde el cuerpo médico constató que presentaba lesiones de carácter leve.

Posteriormente, las unidades de emergencia debieron desplazarse hacia la esquina de Sargento Selada y Riobamba, escenario de un segundo siniestro vial. En esta ocasión, el incidente fue protagonizado por un automóvil guiado por un hombre de 37 años y una motocicleta de 110 centímetros cúbicos en la que viajaban una joven de 23 años junto a una menor de 7 años. Ambas ocupantes del rodado menor fueron derivadas de urgencia al nosocomio público, determinándose que la conductora sufrió escoriaciones leves, mientras que la niña padeció una fractura de peroné y diversas lesiones traumáticas menores.

Finalmente, un tercer choque se produjo en el cruce de las calles Uruguay y Libertad. El hecho involucró a un automóvil manejado por un hombre de 69 años y a una motocicleta en la que se trasladaba una mujer de 22 años, quien viajaba acompañada por dos menores de edad, de 1 y 9 años. Si bien los dos niños resultaron completamente ilesos tras la colisión, la joven debió ser trasladada en ambulancia hacia el centro asistencial de la ciudad, donde se corroboró que las heridas recibidas no revestían gravedad.

Frente a la multiplicidad de los incidentes en la vía pública, las autoridades policiales labraron las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades mecánicas y humanas en cada caso. La totalidad de las causas judiciales iniciadas quedaron bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 del Departamento Judicial de San Nicolás, que se encuentra en turno en la localidad.