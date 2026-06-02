Una mujer fue aprehendida tras intentar sustraer mercadería de un bazar céntrico

Una mujer de 33 años fue aprehendida por efectivos policiales en horas de la tarde de ayer, luego de ser señalada como la presunta autora de un intento de robo en un comercio céntrico de esta ciudad bonaerense.

El procedimiento se inició a partir de un llamado de alerta recibido en el servicio de emergencias 911, que daba cuenta sobre un ilícito en proceso en un bazar ubicado a la altura de la calle Mitre al 600.

Ante el aviso, personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás se desplazó rápidamente hacia el lugar. Al arribar, los uniformados interceptaron a la sospechosa, quien momentos antes había intentado sustraer diversos elementos pertenecientes al establecimiento comercial.

La mujer fue trasladada de inmediato a la dependencia policial correspondiente, donde se labraron las actuaciones de rigor. Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 en turno del Departamento Judicial de San Nicolás, la cual dispuso la imputación de la aprehendida bajo la carátula de tentativa de hurto y ordenó las diligencias judiciales de rigor.