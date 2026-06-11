Tres detenidos en distintos operativos policiales por generar disturbios en estado de ebriedad

Tres hombres fueron aprehendidos ayer por personal de la Estación de Policía Comunal (EPC), en el marco de distintos procedimientos contravencionales por alterar el orden público en estado de ebriedad, en uno de los cuales se secuestró un arma blanca, informaron hoy fuentes policiales.

El primero de los operativos se llevó a cabo en el Barrio FONAVI, sobre la calle Bozzano, donde los efectivos policiales procedieron a la captura de un joven de 27 años, quien se encontraba generando disturbios en la vía pública bajo un aparente estado de intoxicación alcohólica.

En un segundo procedimiento, realizado en la intersección de las calles Javier Rivero y Saavedra, el personal de la EPC aprehendió a un hombre de 29 años por una infracción similar, tras constatar que alteraba el orden público en evidente estado de ebriedad.

Finalmente, las fuentes señalaron que en la esquina de las calles Bozzano y Las Provincias se concretó la detención de otros dos hombres, de 31 y 34 años. Ambos se hallaban provocando disturbios bajo los efectos del alcohol y, durante la requisa de rutina, los uniformados les secuestraron un arma blanca que tenían en su poder.

En todos los casos se labraron las actas correspondientes por infracción a los artículos contravencionales vigentes, con intervención del Juzgado de Paz de San Pedro.