Municipio y Ashira acordaron un operativo de contingencia para normalizar la recolección de residuos

El Municipio y la empresa Ashira alcanzaron un acuerdo para implementar un operativo de contingencia que se extenderá hasta el próximo sábado, con el objetivo de recuperar los recorridos afectados y normalizar completamente la prestación del servicio de recolección de residuos en la ciudad. ​El esquema reforzado comenzará a implementarse a partir de las 22:00 horas de este jueves. Según informaron las autoridades, además de realizarse la recolección correspondiente al servicio nocturno habitual, se incorporarán unidades de refuerzo para atender de manera prioritaria los recorridos que habían quedado pendientes. ​Durante la jornada nocturna de hoy, las cuadrillas trabajarán tanto en los sectores que habitualmente reciben el servicio los días domingo, martes y jueves, como en las zonas incluidas en el cronograma de lunes, miércoles y viernes. Dentro de este último grupo, se reforzará especialmente el área céntrica comprendida entre las avenidas 11 de Septiembre y Sarmiento, e...

Tres detenidos en distintos operativos policiales por generar disturbios en estado de ebriedad

 


Tres hombres fueron aprehendidos ayer por personal de la Estación de Policía Comunal (EPC), en el marco de distintos procedimientos contravencionales por alterar el orden público en estado de ebriedad, en uno de los cuales se secuestró un arma blanca, informaron hoy fuentes policiales.

El primero de los operativos se llevó a cabo en el Barrio FONAVI, sobre la calle Bozzano, donde los efectivos policiales procedieron a la captura de un joven de 27 años, quien se encontraba generando disturbios en la vía pública bajo un aparente estado de intoxicación alcohólica.

En un segundo procedimiento, realizado en la intersección de las calles Javier Rivero y Saavedra, el personal de la EPC aprehendió a un hombre de 29 años por una infracción similar, tras constatar que alteraba el orden público en evidente estado de ebriedad.

Finalmente, las fuentes señalaron que en la esquina de las calles Bozzano y Las Provincias se concretó la detención de otros dos hombres, de 31 y 34 años. Ambos se hallaban provocando disturbios bajo los efectos del alcohol y, durante la requisa de rutina, los uniformados les secuestraron un arma blanca que tenían en su poder.

En todos los casos se labraron las actas correspondientes por infracción a los artículos contravencionales vigentes, con intervención del Juzgado de Paz de San Pedro.