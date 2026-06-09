Trabajadores de la salud anunciaron un nuevo paro de 24 horas en el Hospital Ruffa y los CAPS

Las trabajadoras y los trabajadores de la salud del Hospital Doctor Emilio Ruffa y de los Centros de Salud de Atención Primaria (CAPS) de San Pedro anunciaron la realización de un nuevo paro de actividades por 24 horas para el próximo miércoles 10 de junio, ante la falta de respuestas concretas a los reclamos laborales que sostienen desde hace semanas.

La medida de fuerza fue comunicada por la Comisión Directiva y se fundamenta en el incumplimiento en el pago de acuerdos paritarios adeudados, montos retroactivos y bonificaciones pendientes, como así también en la falta de resolución sobre recategorizaciones y llamados a concursos. A su vez, el personal sanitario exige mejoras en las condiciones laborales generales y mayores garantías de seguridad para el desempeño de sus funciones en los distintos establecimientos.

Desde el sector señalaron que, si bien sostienen diariamente la atención de la población con compromiso y responsabilidad, resulta indispensable que las autoridades competentes atiendan estos reclamos para garantizar derechos laborales fundamentales y fortalecer la calidad del servicio de salud pública.

Durante la jornada de protesta se garantizó que se mantendrán operativas las guardias médicas y la atención de urgencias y emergencias, con el fin de asegurar la cobertura de las prestaciones indispensables para la comunidad. Finalmente, los representantes de los trabajadores solicitaron la comprensión y el acompañamiento de la población, argumentando que la medida busca defender sus derechos y contribuir a un sistema sanitario más justo, seguro y eficiente.