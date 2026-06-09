Trabajadores de la salud anunciaron un nuevo paro de 24 horas en el Hospital Ruffa y los CAPS

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Desde el sector señalaron que, si bien sostienen diariamente la atención de la población con compromiso y responsabilidad, resulta indispensable que las autoridades competentes atiendan estos reclamos para garantizar derechos laborales fundamentales y fortalecer la calidad del servicio de salud pública.
Durante la jornada de protesta se garantizó que se mantendrán operativas las guardias médicas y la atención de urgencias y emergencias, con el fin de asegurar la cobertura de las prestaciones indispensables para la comunidad. Finalmente, los representantes de los trabajadores solicitaron la comprensión y el acompañamiento de la población, argumentando que la medida busca defender sus derechos y contribuir a un sistema sanitario más justo, seguro y eficiente.
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