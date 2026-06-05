Seis empresas se presentaron para renovar el equipamiento del laboratorio del Hospital



Se llevó a cabo este viernes la apertura de sobres correspondiente a la licitación pública nacional para la incorporación de equipamiento destinado al Laboratorio del Hospital Municipal Dr. Emilio Ruffa. El acto administrativo se desarrolló en las dependencias de la Secretaría de Economía y contó con la participación de representantes de las seis empresas oferentes que compiten en el proceso de adjudicación. Se llevó a cabo este viernes la apertura de sobres correspondiente a la licitación pública nacional para la incorporación de equipamiento destinado al Laboratorio del Hospital Municipal Dr. Emilio Ruffa. El acto administrativo se desarrolló en las dependencias de la Secretaría de Economía y contó con la participación de representantes de las seis empresas oferentes que compiten en el proceso de adjudicación.

En la presentación oficial estuvieron presentes la Secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela; el Secretario de Economía, Roberto Borgo; la Directora de Legal y Técnica, Viviana Costa; la Directora de Contaduría, Mariana Giosa; el Director Administrativo del Hospital, Andrés Filón; el Jefe de Compras, Osvaldo Álvarez; y la Jefa de Laboratorio, Ana Cecilia Larroque.

La licitación pública contempla la modalidad de comodato para el instrumental y la provisión regular de los reactivos necesarios para el funcionamiento del servicio. El pliego técnico detalla la adquisición de un contador hematológico, un equipo de ácido base, un equipo de troponinas, un autoanalizador de química, un coagulómetro, un autoanalizador de hemocultivo y un sistema integrado de información para el laboratorio.Desde el área de salud municipal explicaron que el objetivo de la renovación es actualizar la tecnología disponible en el nosocomio local, acortar los tiempos de respuesta hacia los profesionales médicos y optimizar la calidad técnica de las determinaciones. La automatización de los nuevos procesos junto a la implementación de un sistema informático de carga de resultados apuntan a reducir las jornadas de trabajo operativas y a disminuir el margen de error asociado a la registración manual de datos.

La magnitud de la inversión y la readecuación del área responden directamente al volumen de prestaciones que absorbe la institución. Según las estadísticas oficiales del último año, el Laboratorio del Hospital Emilio Ruffa brindó atención a más de 35.000 pacientes y procesó más de 211.000 determinaciones analíticas, consolidándose como una herramienta diagnóstica central dentro del esquema de la salud pública del partido.