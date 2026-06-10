Segunda jornada de recolección de residuos electrónicos

La Dirección de Ambiente de la Municipalidad de San Pedro lleva adelante la segunda jornada de la Campaña de Recolección de Residuos Eléctricos y Electrónicos, una iniciativa que busca mitigar el impacto ambiental de los componentes tecnológicos en desuso y evitar que terminen en el basural a cielo abierto de la localidad junto a los desechos domiciliarios.

Las actividades de recepción se concentran hoy hasta las 16.00 en la intersección de las calles Sarmiento y 3 de Febrero, en la zona de la Escuela Industrial. La propuesta forma parte de un programa continuo de gestión de residuos especiales que el municipio desarrolla en el distrito, el cual ya registró respuestas favorables por parte de la comunidad en convocatorias anteriores mediante la entrega de electrodomésticos, equipos de computación y dispositivos de telefonía celular.

Desde el área de gestión ambiental recordaron que este tipo de campañas periódicas apuntan a frenar la contaminación por metales pesados en el suelo y el agua. Las experiencias previas en la recolección de neumáticos fuera de uso y envases de fitosanitarios sentaron las bases para coordinar este nuevo esquema de descarte tecnológico junto a cooperativas autorizadas por el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Con el objetivo de garantizar la continuidad del programa, las autoridades locales confirmaron el cronograma de las próximas etapas de recolección en los diferentes sectores urbanos. Las actividades continuarán el miércoles 17 de junio en la Plaza Constitución, sobre la calle Hipólito Yrigoyen entre Mitre y Pellegrini, mientras que el miércoles 24 de junio el operativo se desplegará en el Barrio San Julián, en la esquina de Oliveira Cézar y Humanes.

Por su parte, el esquema destinado a las localidades del partido de San Pedro se desarrollará durante los meses de junio y julio en puntos fijos y horarios determinados. El martes 30 de junio la campaña llegará a Gobernador Castro, frente a la Delegación Municipal en el horario de 10.00 a 14.00. Bajo la misma franja horaria, el jueves 2 de julio los vecinos de Río Tala podrán acercar sus residuos frente a su respectiva dependencia comunal.

El cronograma en las localidades continuará el martes 7 de julio con una doble jornada que se acotará al horario de 10.00 a 14.00, donde las tareas se concentrarán frente a la Delegación Municipal de Santa Lucía y frente al Jardín Municipal de Pueblo Doyle. Finalmente, el martes 14 de julio el operativo concluirá en la localidad de Vuelta de Obligado, donde el puesto de recolección funcionará de 10.00 a 12.00 en las instalaciones de la Escuela Primaria Nº 15.