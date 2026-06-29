Secuestraron una motocicleta tras un siniestro vial

Un accidente de tránsito registrado en la tarde de ayer derivó en el secuestro de un motovehículo luego de que se constatara que su conductor, un menor de edad, circulaba sin la documentación obligatoria exigida por ley.

El hecho se desencadenó a raíz de un llamado de alerta recibido en el sistema de emergencias 911, lo que motivó el inmediato desplazamiento del personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) hacia la intersección de las calles Mitre y General Pueyrredón. En el lugar, los efectivos constataron que se había producido una colisión entre un automóvil y la motocicleta en cuestión.

Fuentes policiales confirmaron que el impacto solo provocó daños materiales en ambos rodados y que, afortunadamente, no se registraron personas lesionadas. Sin embargo, al momento de requerir las credenciales obligatorias para transitar, las autoridades comprobaron que el joven conductor carecía de la documentación habilitante.

Por este motivo, los uniformados procedieron a la incautación preventiva del vehículo menor. En paralelo, se labraron las actuaciones contravencionales de rigor, las cuales quedaron bajo la órbita e intervención del Juzgado de Faltas local para determinar las sanciones correspondientes.