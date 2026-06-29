Detuvieron a un hombre que permanecía prófugo de la Justicia desde 2018

Efectivos de la Estación de Policía Comunal procedieron a la aprehensión de un hombre de 32 años sobre quien pesaba una orden de captura activa desde hacía ocho años por un delito contra la propiedad.

La detención se concretó en la jornada de ayer en la intersección de las calles Cucit y Miguel Porta, mientras el personal policial desarrollaba tareas operativas en la zona. Al interceptar al sujeto y volcar sus datos filiatorios en el sistema informático de seguridad, los uniformados constataron el impedimento legal vigente.

Según informaron las fuentes policiales, el requerimiento judicial data del año 2018 por el delito de robo agravado por efracción. Tras notificarse la vigencia de la medida, el ciudadano fue trasladado a la dependencia local y quedó inmediatamente a disposición del Tribunal en lo Criminal de San Nicolás, el magistrado solicitante en la causa.