Secuestran una moto sin documentación cuyo conductor realizaba maniobras peligrosas

Un joven de 23 años fue interceptado en la vía pública por efectivos del Grupo Táctico Motorizado, quienes procedieron al secuestro de la motocicleta en la que se desplazaba tras constatar diversas faltas graves a las normas de tránsito vigentes.

El procedimiento se concretó este martes durante las habituales tareas de patrullaje y rutinas de identificación que las fuerzas de seguridad realizan en la ciudad. Los agentes motorizados detectaron al conductor mientras realizaba maniobras peligrosas a bordo de un rodado de 110 centímetros cúbicos de cilindrada, comprometiendo la seguridad vial en la zona.

Al momento de ser retenido para su fiscalización, el motociclista no pudo acreditar la propiedad ni la habilitación del vehículo por carecer totalmente de la documentación reglamentaria obligatoria. Ante esta situación, el motovehículo fue trasladado al depósito de resguardo y se dio intervención inmediata al Juzgado de Faltas local para el inicio de las actuaciones legales correspondientes.