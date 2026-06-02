Una mujer fue aprehendida tras intentar sustraer mercadería de un bazar céntrico

  Una mujer de 33 años fue aprehendida por efectivos policiales en horas de la tarde de ayer, luego de ser señalada como la presunta autora de un intento de robo en un comercio céntrico de esta ciudad bonaerense. El procedimiento se inició a partir de un llamado de alerta recibido en el servicio de emergencias 911, que daba cuenta sobre un ilícito en proceso en un bazar ubicado a la altura de la calle Mitre al 600.

Secuestran una bicicleta y una reja robadas en un allanamiento y notifican al morador de la vivienda

 


Un operativo policial derivó en el secuestro de elementos robados y en la imputación de un hombre por el delito de hurto y encubrimiento, tras un allanamiento realizado en una vivienda de esta localidad bonaerense.

El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio ubicado a la altura de la calle Bozzano al 1000, luego de una investigación iniciada a partir de un ilícito denunciado previamente en la zona.

Efectivos del Gabinete de Tácticas Operativas (GTO) local, mediante la recopilación de testimonios y el análisis de diferentes elementos probatorios incorporados a la causa, lograron establecer la presunta autoría del hecho y la localización de los objetos sustraídos. Con estos datos, la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 del Departamento Judicial de San Nicolás solicitó la correspondiente orden de registro al Juzgado de Garantías en turno.

La manda judicial fue cumplimentada de manera conjunta por los agentes del GTO y el personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) de San Pedro y Baradero. Durante la inspección de la finca, las fuerzas de seguridad lograron recuperar una bicicleta tipo mountain bike que presentaba pedido de secuestro activo.

Asimismo, en el marco de la urgencia del procedimiento, los efectivos policiales incautaron una reja de hierro correspondiente a una puerta, cuya procedencia lícita no pudo ser acreditada por los moradores al momento del operativo.

Por disposición de la fiscalía interviniente, el residente de la vivienda fue notificado formalmente de la formación de la causa penal bajo la carátula de hurto y encubrimiento, quedando a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para el avance de las actuaciones legales.