Secuestran dos motos: una con pedido de secuestro y otra por falta de documentación

Operativos vehiculares realizados por las fuerzas de seguridad culminaron ayer con el secuestro de dos motocicletas, una de ellas con pedido de captura activo en el Gran Buenos Aires y la otra retenida por severas infracciones municipales.

El primer procedimiento se llevó a cabo en la localidad de Río Tala, donde personal del Destacamento Policial local interceptó un rodado en la calle Lavalle, entre Sargento Cabral y Güemes. Al verificar los datos del vehículo en el sistema informático policial, los efectivos constataron que la motocicleta registraba un pedido de secuestro activo tras haber sido sustraída en la localidad de Vicente López Oeste. Por este hecho, el rodado fue incautado y se dio intervención inmediata a la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 en turno, que dispuso las actuaciones legales correspondientes.

Por otra parte, en San Pedro, efectivos de la Estación de Policía Comunal (EPC) desarrollaron un operativo conjunto con el personal de Inspección Municipal en la intersección de las calles Bartolomé Mitre y Saavedra. Durante la recorrida preventiva, interceptaron una motocicleta guiada por un joven de 18 años. Al momento del control, se constató que el conductor circulaba sin el casco reglamentario y carecía de toda la documentación obligatoria para transitar, lo que motivó el secuestro preventivo del vehículo. El caso quedó a disposición del Juzgado de Faltas local para la aplicación de las sanciones correspondientes.