Incendio de un camión cisterna en una estación de servicio: un herido

Un camión cisterna cargado con combustible se incendió y explotó en la playa de la estación de servicio ubicada en Avenida Sarmiento e Italia de la ciudad de San Pedro.

Dos unidades de Bomberos Voluntarios se trasladaron al lugar para controlar el siniestro.

El chofer, identificado como Lucas Tommasi, fue trasladado con quemaduras a la guardia del Hospital Subzonal "Dr. Emilio Ruffa" con quemaduras.

Una densa columna que se transformó en un anillo de humo en la zona provocó el alerta de los vecinos.