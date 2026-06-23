Secuestran dos motos con escapes antirreglamentarios conducidas por menores

En el marco de los operativos diarios de control que se desarrollan en el ámbito bonaerense, personal de la Dirección de Tránsito municipal, de manera conjunta con efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, procedió este martes a la retención de dos motocicletas que circulaban en infracción en la vía pública.

Fuentes oficiales confirmaron que los rodados secuestrados presentaban colocados caños de escape antirreglamentarios, una modificación que infringe las normativas vigentes en materia de ruidos molestos y seguridad vial. Asimismo, se constató que ambos vehículos eran conducidos por menores de edad, motivo por el cual se labraron las actas de infracción correspondientes y se dio intervención a las autoridades competentes.

Desde la Secretaría de Seguridad local señalaron que estos dispositivos de interceptación vehicular forman parte de un esquema de prevención permanente que se ejecuta todos los días. Las autoridades viales recordaron que los puestos de control se implementan de forma rotativa en distintos puntos estratégicos de la ciudad y en diferentes horarios, con el objetivo de fiscalizar la documentación obligatoria y garantizar el cumplimiento de las leyes de tránsito.