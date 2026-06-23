Última etapa de recolección de residuos electrónicos en San Pedro antes de trasladarse a las localidades

En el marco de las políticas de sustentabilidad urbana y economía circular, la Dirección de Ambiente de San Pedro llevará a cabo la última jornada de recepción de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en el área urbana de la ciudad, antes de descentralizar las tareas operativas y trasladar el cronograma de recolección hacia las diferentes localidades del partido.

El dispositivo de recepción domiciliaria se desplegará este miércoles en el barrio San Javier entre las 10:00 y las 16:00 horas, estableciéndose como punto de encuentro la intersección de las calles Oliveira Cezar y Humanes.

De acuerdo con el balance oficial proporcionado por las autoridades ambientales locales, hasta el momento se lograron recolectar 1650 kilogramos de rezagos tecnológicos en desuso. La totalidad de estos componentes ya fue trasladada a la planta de la Cooperativa de Trabajo TecnoRAEE, una entidad especializada que se encarga del desguace, la clasificación de materiales como cobre, aluminio y plásticos para su reinserción industrial, y el reacondicionamiento de equipos.

Las directivas de la campaña recuerdan a la comunidad que se aceptan computadoras, monitores, teclados, mouses, impresoras, teléfonos celulares, televisores, reproductores de video y pequeños electrodomésticos del hogar. Por el contrario, se reiteró que no se reciben bajo ninguna circunstancia aquellos elementos que representen un riesgo ambiental directo o requieran otra categoría de tratamiento, tales como pilas sueltas, baterías vehiculares, cartuchos de tóner aislados, tubos fluorescentes, lámparas bajo consumo ni electrodomésticos de gran porte como heladeras o lavarropas.

Tras la finalización de la actividad en el radio urbano, el esquema de recolección de residuos tecnológicos continuará el próximo 30 de junio en Gobernador Castro. Posteriormente, los puestos móviles se trasladarán el 2 de julio a Río Tala, el 7 de julio a las localidades de Santa Lucía y Pueblo Doyle, para concluir de manera definitiva el 14 de julio en Vuelta de Obligado.