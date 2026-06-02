Comienza la campaña itinerante de recolección de residuos electrónicos: el cronograma de centros de acopio

 La Dirección de Ambiente de la Municipalidad de San Pedro pone en marcha este miércoles la primera campaña de recepción y recupero de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), una iniciativa implementada en el marco de las actividades programadas por el Mes del Ambiente. El programa se desplegará tanto en la ciudad cabecera como en las distintas delegaciones del partido. El propósito central es brindar a los vecinos una alternativa accesible para la disposición final adecuada de estos elementos en desuso, incentivando su reutilización y evitando la proliferación de basurales a cielo abierto o el descarte en espacios no autorizados.

Scioli participará del cierre de la convención nacional hotelera en San Pedro

 


San Pedro es sede de la convención anual a nivel nacional del Grupo Hotelero Albamonte (GHA), corporación que nuclea a las cadenas Howard Johnson y Days Inn. El encuentro, que comenzó a desarrollarse este lunes, reúne a propietarios, gerentes y actuales franquiciados que se encuentran ejecutando proyectos edilicios en distintos puntos del país.

Las jornadas de trabajo, que se extenderán hasta el miércoles 3 de junio, contemplan un programa de disertaciones a cargo de especialistas que abordarán temáticas vinculadas al mercado hotelero, la coyuntura económica y el desarrollo de negocios en el sector.

El cierre del evento está programado para el miércoles a las 11:30, con la participación del CEO de GHA, Alberto Albamonte; el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; y el secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), Luis Barrionuevo.