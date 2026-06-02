Scioli participará del cierre de la convención nacional hotelera en San Pedro

Comienza la campaña itinerante de recolección de residuos electrónicos: el cronograma de centros de acopio
Comienza la campaña itinerante de recolección de residuos electrónicos: el cronograma de centros de acopio
La Dirección de Ambiente de la Municipalidad de San Pedro pone en marcha este miércoles la primera campaña de recepción y recupero de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), una iniciativa implementada en el marco de las actividades programadas por el Mes del Ambiente. El programa se desplegará tanto en la ciudad cabecera como en las distintas delegaciones del partido. El propósito central es brindar a los vecinos una alternativa accesible para la disposición final adecuada de estos elementos en desuso, incentivando su reutilización y evitando la proliferación de basurales a cielo abierto o el descarte en espacios no autorizados.