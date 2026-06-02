Scioli participará del cierre de la convención nacional hotelera en San Pedro

San Pedro es sede de la convención anual a nivel nacional del Grupo Hotelero Albamonte (GHA), corporación que nuclea a las cadenas Howard Johnson y Days Inn. El encuentro, que comenzó a desarrollarse este lunes, reúne a propietarios, gerentes y actuales franquiciados que se encuentran ejecutando proyectos edilicios en distintos puntos del país.

Las jornadas de trabajo, que se extenderán hasta el miércoles 3 de junio, contemplan un programa de disertaciones a cargo de especialistas que abordarán temáticas vinculadas al mercado hotelero, la coyuntura económica y el desarrollo de negocios en el sector.

El cierre del evento está programado para el miércoles a las 11:30, con la participación del CEO de GHA, Alberto Albamonte; el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; y el secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), Luis Barrionuevo.



