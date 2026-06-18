Cómo trabaja la cooperativa que recibe y reconvierte los residuos electrónicos de San Pedro

La Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de San Pedro estableció líneas de trabajo conjunto con la Cooperativa de Trabajo TecnoRAEE, una organización especializada en el reciclaje y la economía circular, orientadas a implementar campañas locales para la recolección y el tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). A sus plantas de reciclaje se dirigen los cargamentos que surgen de los operativos que se vienen desarrollando los miércoles en distintos puntos de la ciudad. 

San Pedro mantiene el máximo nivel de transparencia fiscal según el informe de ASAP

 


El Municipio de San Pedro obtuvo el máximo puntaje en materia de transparencia fiscal y se consolidó dentro del grupo de distritos bonaerenses que alcanzaron la categoría de “Estricto Cumplimiento en la Presentación y Divulgación de las Cuentas Públicas”, de acuerdo con el último relevamiento realizado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP) correspondiente al primer trimestre de 2026.

La evaluación de la entidad se llevó a cabo sobre la base de la información publicada en los sitios oficiales de las comunas y su accesibilidad para la ciudadanía. A través de este indicador, se reconoce a aquellas administraciones locales que garantizan la difusión de sus datos presupuestarios y financieros de manera clara y permanente.

En esta oportunidad, la gestión encabezada por el intendente Cecilio Salazar alcanzó una calificación de 100 puntos, integrando el bloque de municipios con la máxima valoración en el informe de la ASAP. Desde el gobierno local destacaron que este tipo de evaluaciones independientes constituyen una herramienta para medir y promover buenas prácticas de gestión, orientadas a consolidar una administración con información pública accesible para toda la comunidad.