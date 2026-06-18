San Pedro mantiene el máximo nivel de transparencia fiscal según el informe de ASAP

El Municipio de San Pedro obtuvo el máximo puntaje en materia de transparencia fiscal y se consolidó dentro del grupo de distritos bonaerenses que alcanzaron la categoría de “Estricto Cumplimiento en la Presentación y Divulgación de las Cuentas Públicas”, de acuerdo con el último relevamiento realizado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP) correspondiente al primer trimestre de 2026.

La evaluación de la entidad se llevó a cabo sobre la base de la información publicada en los sitios oficiales de las comunas y su accesibilidad para la ciudadanía. A través de este indicador, se reconoce a aquellas administraciones locales que garantizan la difusión de sus datos presupuestarios y financieros de manera clara y permanente.

En esta oportunidad, la gestión encabezada por el intendente Cecilio Salazar alcanzó una calificación de 100 puntos, integrando el bloque de municipios con la máxima valoración en el informe de la ASAP. Desde el gobierno local destacaron que este tipo de evaluaciones independientes constituyen una herramienta para medir y promover buenas prácticas de gestión, orientadas a consolidar una administración con información pública accesible para toda la comunidad.