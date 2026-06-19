Proponen implementar la firma digital y el expediente electrónico en el Concejo Deliberante

El bloque de concejales de Fuerza Patria presentó un proyecto de decreto destinado a modernizar el funcionamiento administrativo y legislativo del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de San Pedro, mediante la implementación de la firma digital y el expediente electrónico. La iniciativa busca establecer el régimen técnico-legal para avanzar hacia la "despapelización" de la administración pública local, fundamentada en el marco normativo vigente a nivel nacional y provincial.

De acuerdo con el texto de la propuesta, el nuevo sistema se regirá bajo los principios de equivalencia funcional, neutralidad tecnológica y progresividad. El proyecto detalla qué documentos deberán ser suscritos de manera digital, define la plataforma oficial que se adoptará para tal fin, regula la gestión de los certificados correspondientes y prevé la capacitación obligatoria del personal del cuerpo deliberativo.

Para garantizar una transición ordenada, la iniciativa contempla un cronograma de implementación gradual y propone la creación de una Comisión Especial de Reforma del Reglamento Interno, cuyo objetivo será adecuar la normativa del HCD a las nuevas realidades tecnológicas. Entre los beneficios proyectados se destacan la agilización de los trámites, una mayor transparencia y trazabilidad en los procesos, y la facilitación del acceso a la información pública para la ciudadanía.

No obstante, analistas técnicos señalan que, para asegurar el éxito y la sostenibilidad de la medida, el reglamento definitivo deberá profundizar en aspectos clave de seguridad informática y control de contingencias. Entre los desafíos pendientes se mencionan la definición precisa de protocolos de interoperabilidad con otros sistemas del Estado, la preservación a largo plazo de los documentos digitales y la especificación de los criterios técnicos exigibles en caso de que se utilicen plataformas de firma alternativas.

Asimismo, se advierte sobre la necesidad de incorporar disposiciones claras respecto de las responsabilidades y eventuales sanciones para los agentes públicos ante un uso indebido de las herramientas digitales. Finalmente, especialistas sugieren acompañar la reforma con un análisis detallado de los costos de hardware, licencias y mantenimiento del sistema, además de mantener una articulación estrecha con la Dirección Provincial de Sistemas de Información y Tecnologías (DPSIT) para garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura digital.