San Pedro fue sede del Encuentro Nacional de Hotelería con un fuerte enfoque en el desarrollo turístico

Con una marcada orientación hacia el desarrollo turístico regional, concluyó este miércoles en San Pedro el Encuentro Nacional de Hotelería, en una jornada de cierre que contó con la participación del Intendente Cecilio Salazar. El evento, desarrollado durante tres jornadas en las instalaciones del Howard Johnson Resort y Marinas, reunió a referentes de la actividad, propietarios, gerentes, franquiciados e inversores de diversos puntos del país para debatir sobre desarrollo de negocios, inversiones y las perspectivas del sector.

La jornada de clausura contó con la presencia del Secretario General de UTHGRA, Luis Barrionuevo; el Secretario de Capacitación y Formación Profesional del gremio, Argentino Geneiro; el CEO del Grupo Hotelero Albamonte, Alberto Albamonte; el empresario Alejandro Monjo; y la Directora de Turismo local, Marcela Cuñer.

Durante su discurso, el Intendente Salazar agradeció la elección de la ciudad como sede y resaltó el impacto económico directo que el turismo tiene en la comunidad local. El jefe comunal afirmó que estas actividades fortalecen el posicionamiento del destino y dinamizan de manera directa a los sectores hotelero, gastronómico, comercial y de servicios. Además, expresó su confianza en que este tipo de iniciativas fomentan el regreso de los visitantes.

Por parte del sector empresarial, Alberto Albamonte reconoció el acompañamiento de las autoridades locales durante las tres jornadas. En sintonía, el dirigente sindical Luis Barrionuevo enfatizó el rol de la hotelería, la gastronomía y el turismo como motores clave para la creación de empleo, subrayando el valor del trabajo articulado con los inversores que sostienen los puestos de trabajo en el país.

Desde el Municipio señalaron que la gestión local mantiene una planificación orientada a consolidar el turismo como un eje estratégico para el desarrollo, buscando integrar el patrimonio, la naturaleza, la producción y la cultura con los prestadores locales. Actualmente, a través de la Dirección de Turismo de la Secretaría de Desarrollo Económico, se implementan nuevas herramientas de promoción y ordenamiento informativo junto al sector privado para romper la estacionalidad y mantener a San Pedro como un destino activo durante todo el año.